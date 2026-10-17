臺日電梯｜專家指門框組件僅千元　如為慳錢好蠢　倡驗收交相核查

臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換48部升降機時，涉無裝耐火門框組件卻虛報完工。鐵路信號工程師學會香港分會副主席張年生表示，入行多年是首次聽聞𨋢門沒裝門框組件的情況。他指每部升降機的門框組件成本不高，只需約1,000元，而整套門框則約數千元。他認為，如承建商為節省成本而不安裝組件實屬不智，「其實好蠢，有事坐硬監」。他建議，機電署日後可要求註冊工程師在申請最後巡查驗收前，必須提交各機台內部組件安裝的施工照片存檔核查，以避免同類問題再發生。



臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換48部升降機時，涉無裝耐火門框組件卻虛報完工。（資料圖片）

機電工程署周四晚上（15日）公布，臺日電梯（香港）有限公司去年5月至今年7月在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機中（翠屏北邨9部、博康邨39部），只根據要求安裝耐火門，但沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為。警方周五（16日）拘捕3人，包括一名79歲股東及董事、兩名分別82歲及63歲註冊升降機工程師。

鐵路信號工程師學會香港分會副主席張年生。（網上圖片）

張年生表示，相關組件安裝於門框內，需完成安裝後再設置外框，理論上完工後肉眼無法看見。他又指，門框組件由技術員負責安裝，再由註冊工程師把關確保已正確裝上。機電署驗收人員主要針對整體安全運作，如煞車機件、鋼纜防護、超載測試等。他又指，安裝防煙組件為全球升降機安全的通用標準。

工程師指門框組件值千元 如為省錢沒裝好蠢：有事坐硬監

張年生指，整套門框的成本僅為3,000元至4,000元，當中門框組件僅佔約1,000元。他指出，不排除部份承建商可能因希望節省數千元的工費，或因趕工恐被罰款而選擇違規，但他形容，若為省錢而不安裝組件「其實都好蠢」，說：「因為一有事坐硬監㗎，同埋你永遠都過意唔去啦，你無做嘢而令其他人有傷害」。他續指，該組件的主要作用為防煙，防止火警時讓濃煙透過升降機井道產生「煙囪效應」蔓延至其他樓層，但在運作方面，不會構成即時危險。

倡驗收前須提交安裝施工照片核查 杜絕偷工減料

張年生建議，如要杜絕承辦商偷工減料的情況，監管單位應要求承辦商在封框前，拍攝帶有日期的照片或影片，作為驗收及付款的必要條件。另外，機電署亦可要求註冊工程師在最後巡查驗收前，必須提交升降機機台內部組件安裝的施工照片核查，解決因隱蔽檢查困難的問題。