十多至20企業本周落戶香港　引進辦任景信：不少屬過千億市值龍頭

引進重點企業辦公室本周四（22日）將公布新一批重點企業名單並舉行簽署儀式。引進辦主任任景信表示，預計有十多至20間企業落戶，並維持內地與海外企業各佔一半的比例，當中不少是過千億元市值的龍頭企業。



引進重點企業辦公室主任任景信。（資料圖片）

引進重點企業辦公室主任任景信在商業電台節目《政好星期天》表示，引進辦成立近四年以來，累計已成功引進124間重點企業，預計帶來730億元投資及2.5萬個就業職位。他預告政府將於本周四（22日）公布新一輪重點企業名單並舉行簽署儀式，預計有10多至20間企業落戶，海內外企業比例維持各佔一半，當中包括不少是過千億元市值的龍頭企業。

任景信透露，辦公室目前正接洽的企業超過100間，強調引進辦挑選企業時，不會單純以公司規模、是否來港上市、投資額或創造就業機會多寡作決定，最重要是能否與本港產業政策對接，是否有助加速產業生態發展。他舉例指，有內地大型電商企業除了收購本地連鎖超市及投資不少物業，亦與本地發展商合作開發洪水橋片區，帶同其他合作夥伴來港，形成雙贏局面。

任景信說，當局要求落戶企業提交5年計劃，列明具體投資、創造的就業職位及首個標竿項目，以便緊密跟進並配對資源，部分個案商討近一年才落實。被問到企業若未達標會否有懲罰機制，任景信表示引進辦有恆常跟進，但政府資助計劃一般要求企業達到指定目標才會發放補貼，未必需要設立硬性罰則。