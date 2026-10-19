新皇崗口岸｜保安局：下午2時起南下旅客增多　2小時錄9400人入境

重陽節連假今日（19日）結束，保安局今午（19日）表示，下午兩時起，皇崗口岸南下旅客人流開始增多，至四時約有9,401名旅客經皇崗口岸入境回港，較已停用的落馬洲管制站過往同期上升366%，即上升超過三倍半。當局預計南下人流會在今日稍後時間進一步增多，呼籲準備使用皇崗口岸過關的合資格市民，預先登記使用「合作查驗」自助通道及選擇錯峰出行。



2026年10月19日，重陽節三日連假將結束，新皇崗口岸自下午約5時開始有較多香港居民回港，入境大堂人流開始上升。（方承恩攝）

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重陽節連假最後一日，入境處預計下午至晚上為旅客入境香港的高峰期。（入境處 Instagram 圖片）

「口岸通」公布最新輪候時間 入境大堂所有過關通道均開放

保安局指，入境處已透過保安局「口岸通」平台公布最新輪候時間資訊，旅客於出行前可透過「口岸通」平台，查看包括皇崗口岸在內的各口岸最新出入境資訊。入境處亦已在今日較早前透過社交平台發布短片，呼籲準備使用皇崗口岸過關的合資格市民預先登記使用「合作查驗」自助通道及選擇錯峰出行，以便利市民規劃行程及作出通關準備。

皇崗口岸L4層入境大堂所有過關通道均全部開放。為進一步加快疏導人流，入境處將視乎實際人流情況，聯同警務處於L4及L2層實施人流分流及管制措施。若人流持續增加，警方會按需要安排旅客在過關後在指定排隊區等候，在安全有序情況下等候公共交通工具，市民或需在排隊區稍事等候方能乘搭公共交通工具離開口岸。

重陽節連假最後一日，入境處預計下午至晚上為旅客入境香港的高峰期。（入境處 Instagram 圖片）

專營巴士最高加密至每兩至三分鐘一班

為應對今日入境高峰，運輸署已安排約120架專營巴士、40架專線小巴和130架跨境巴士投入服務及作後備支援。在繁忙時段，專營巴士的班次最高可加密至每兩至三分鐘一班，專線小巴及跨境巴士則可加密至每三至四分鐘一班。專營巴士營辦商亦加開個別特別短途班次，加快疏導入境人士及巴士流轉。同時，服務大使及公共交通營辦商人員會於L2層大堂及公共運輸交匯處協助乘客按目的地選擇合適交通工具，有序登車離開。警方亦派員在場協助維持秩序。

保安局又指，會繼續聯同入境處、警務處、運輸署及相關部門，實時監察口岸及旅客人流情況，並按需要靈活調配人手及採取相應應變措施，以確保各項通關安排及公共交通服務運作暢順。保安局呼籲市民及早規劃行程，選擇合適的管制站並盡可能錯峰出行。