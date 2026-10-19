臺日電梯｜累計338廈無裝門框組件 機電署續查其他升降機工程
撰文：江麗盈
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臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機，涉無裝耐火門框組件卻虛報完工。機電工程署自本月16日起開始巡查，今日（19日）再發現186幢由臺日安裝升降機的樓宇，升降機沒安裝門框組件。
機電署稱，已完成巡查由臺日負責的樓宇，在376幢由臺日安裝升降機的樓宇中，有338幢樓宇有升降機沒安裝門框組件，佔比近九成。機電署會繼續巡查其他註冊升降機承辦商負責的工程，並會檢視承辦商陸續提交的聲明書並進行抽檢。
臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機，涉無裝耐火門框組件卻虛報完工。機電署於本月16日起開始巡查全港多部升降機，今日再發現有186幢樓宇的升降機沒安裝門框組件，由臺日安裝升降機、且沒安裝門框組件的樓宇累計達338幢，全部是私人樓宇。
機電署網頁資料顯示，署方至今已完成巡查由臺日負責的376幢樓宇，338幢樓宇有升降機沒安裝門框組件，即佔比近九成。
至於由其他註冊升降機承辦商安裝的升降機，機電署在巡查中暫未發現有沒安裝門框組件的情況。機電署會繼續巡查其他註冊升降機承辦商負責的工程，並會檢視承辦商陸續提交的聲明書並進行抽檢。
資料也提到，兩個租置屋邨及5幢私人樓宇的門框組件安裝工程已展開，署方已動員升降機商會／其他承辦商協助，除非情況特殊，其他有關樓宇的門框組件安裝工程可在數天內展開。有關臺日的違規行為，機電署會根據《升降機及自動梯條例》進行相關規管工作，警方亦正跟進刑事調查。
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