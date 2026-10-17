臺日電梯｜富亨邨工程票投臺日　房委會：考慮市建局獨立顧問報告

臺日電梯換𨋢違規事件，涉及三個租置屋邨，《香港01》昨日報道，臺日電梯在三個屋苑的業主大會中以最低價或第二低價中標，當中，富亨邨工程更因房委會手持關鍵標數而獲得通過，目前合約尚未批出。房委會回覆查詢表示，自2025年中起，為加強在租置屋邨長遠利益事務上的參與，以「專業屋邨管理經驗」，積極主動參與重大議案投票。

至於為何富亨邨工程投票予臺日，房委會指，考慮市建局安排的獨立工程顧問標書評估報告，包括投標者過往經驗、表現評級、合規紀錄、標價合理性及機電署註冊升降機承辦商表現評級等客觀準則後，而作出有關決定。



大埔富亨邨業主立案法團於9月同樣通過揀選臺日為升降機承辦商進行更換工程。（資料圖片／任葆穎攝）

博康邨、翠屏北邨法團通過起用「臺日」 房委會投棄權票

《香港01》昨日報道，臺日電梯在沙田博康邨、觀塘翠屏（北）邨及大埔富亨邨，均以最低價或第二低價中標。富亨邨的更換升降機工程未有開展，但根據法團文件紀錄，當日臺日電梯能夠通過中標，是因為房委會當日持大業權份數通過決定 (見另稿)。

房委會指出，房委會分別擁有博康邨、翠屏（北）邨及富亨邨約23%、27%及20%的業權份數。作為租置屋邨未出售單位的業主，房委會指，一直關心屋邨整體管理、設施改善及全體業戶的長遠利益，並不時檢視及加強參與程度。

就博康邨及翠屏（北）邨分別於2024年1月及2025年3月舉行議決更換升降機工程的業主大會，房委會當時均有派員出席，並在會上投棄權票。工程最終由臺日承辦，其中博康邨39部升降機更換工程已於2026年7月全數完成；翠屏（北）邨37部升降機中，至今有9部完成安裝。

臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換大批升降機，未有安裝相關門框組件已報稱完工，機電工程署將事介轉介警方跟進。新界南總區重案組探員於10月16日下午，到臺日電梯位於柴灣工業城的辦公室搜查，帶走多箱證物。（資料圖片／梁偉權攝）

房委會表示，自2025年中起，為加強在租置屋邨長遠利益事務上的參與，房委會決定在業主大會中適當地行使業權和投票權，以「專業屋邨管理經驗」，積極主動參與重大議案投票。

房委會。（資料圖片）

富亨邨工程 稱考慮市建局獨立工程顧問標書評估

在大埔富亨邨的更換升降機工程中，房委會指，在考慮市建局安排的獨立工程顧問標書評估報告，包括投標者過往經驗、表現評級、合規紀錄、標價合理性及機電署註冊升降機承辦商表現評級等客觀準則後，於2026年9月業主大會上投票予臺日。然而，鑑於近日機電署公布臺日工程出現嚴重失誤，房委會已即時主動建議富亨邨法團暫緩批出有關合約。

因應機電署公布臺日出現嚴重失誤事故，房委會已即時主動建議富亨邨業主立案法團暫緩向臺日批出相關合約。至於是否涉及其他資助房屋起用臺日，房委會稱，本身沒有委聘臺日承辦任何公屋或資助房屋的升降機工程。

機電署於10月15日公布，會在三日內完成巡查全港由臺日安裝的升降機，包括覆檢升降機耐火門及其門框部件的耐火效能測試報告，以及核查有否出現門框組件漏裝情況。房委會強調，會繼續與機電署保持緊密聯繫，並為相關屋苑法團提供一切支援，包括協助研究後續安排，以保障居民利益和安全。