臺日電梯｜據悉機電署去信全港承辦商　限一個月內排查近10年工程

「臺日電梯（香港）有限公司」承辦的多個屋苑及大廈樓宇升降機工程，被揭發未有按規格安裝升降機耐火門框組件，其後機電署再巡查臺日承辦的升降機，漏裝門框愈揭愈多。據了解，機電工程署周五（16日）向全港註冊升降機承辦商及註冊升降機工程師發出特別通告，要求所有承辦商在一個月內，全面排查過去10年涉及更換或增設升降機層站門的所有升降機，並須於今年11月15日或之前向署方交回「升降機層站門抗火效能證明聲明書」，並強調若作出虛假聲明即屬違法。



香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成今日（17日）受訪時表示，機電署以10年為期限劃出一條基準線，屬合理的排查起步點，因政府難以要求承辦商在一個月內一次過清查所有升降機，否則在人力、時間及物料三方面均無法承受。若發現有重大問題，則可再要求排查過去15年，甚至20年的工程。



2026年10月16日，工廈單位外掛上臺日電梯（香港）有限公司的招牌，有職員在內辦公，但記者拍門或按門鈴，也沒有理會。（資料圖片／翁鈺輝攝）

根據機電署於2026年10月16日發出的通告，署方發現臺日電梯的嚴重違規情況後，為確保升降機層站門系統的安裝及運作安全，決定即時推行升級審查機制。

承辦商排查近10年涉更換或增設層站門升降機 確認門結構及門框組件符耐火規格

機電署在通告中，指示所有註冊升降機承辦商須全面檢視自2017年10月17日至2026年10月16日期間，曾提交「表格 LE7」且涉及更換或增設層站門的所有升降機，確認門結構及門框組件符合設計及耐火規格。同時，承辦商亦須檢視目前旗下負責保養的所有升降機，確保層站門及其門框組件結構良好，且處於安全運作狀態。

須提交聲明書 如作虛假聲明即屬違法

所有承辦商必須於2026年11月15日或之前，填妥「升降機層站門抗火效能證明聲明書」及相關附表，電郵至機電署指定電子郵箱。機電署亦在聲明書中特別提醒，明知而作出虛假聲明或提供虛假資料，即屬違法。

此外，日後承辦商在完成主要更改工程並申請復用證時，若涉及更換升降機層站門，必須按照《升降機工程及自動梯工程實務守則》規定，向註冊工程師及屋宇署提交符合屋宇署耐火等級要求的認證文件副本。

機電工程署。(資料圖片)

升降機工程師須全面檢查層站門及關聯門框組件有否缺失 重新核實耐火證書

同時，署方亦要求所有註冊升降機工程師在進行投入服務前、主要更改工程後、定期檢驗及載重檢驗等各項升降機檢驗時，必須全面檢查層站門及關聯門框組件，除重新核實耐火證書外，亦須仔細查驗是否有任何門框組件缺失。機電署警告，如發現升降機工程質量有問題或現場監督體系存在缺陷，將立即採取跟進行動及改善措施，並會進一步加強抽查力度，以保障市民乘坐升降機的安全。

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成表示，政府已聘請物料專家協助。（資料圖片）

工程師：如首階段排查揭違規比例過高 應擴展排查至過去15年至20年

司徒家成表示，機電署要求承辦商在一個月內排查過去10年的升降機工程，符合實際操作邏輯，以10年為期限劃出一條基準線，屬合理的排查起步點，政府實難以要求承辦商在一個月內一次過清查所有升降機，否則在人力、時間及物料三方面均無法承受。

可配合例行保養進行檢查 補裝工序可短時間完成

司徒家成又指，若承辦商在首階段排查中發現異常或違規比例較高，署方可再按數據將審查範圍擴展至15年甚至20年。他又提到，檢驗工作可配合每月例行保養進行，只需暫停升降機運作一至兩小時，由技工在保養及打油期間順道完成檢查。即使發現漏裝，補裝工序亦可在短時間內完成，相信一個月期限足以應對首階段檢查。

沙田博康邨。升降機。（資料圖片／蔡正邦攝）

對於「耐火門框」的構造，他解釋指升降機設有大堂的外門與機籠的內門，而防煙耐火材料及門框正是安裝於機籠內門的背後，隱藏於機籠與外門之間的隙縫，市民在機籠內或大堂均難以憑肉眼看見。

他續指，耐火門物料多為隔熱及防煙的耐熱材料，而門框則起到關鍵的固定作用，他解釋：「正如雪櫃門嘅封邊膠膠圈，要固定位置先可以確保門緊密閂埋，防止冷氣外泄，如果冇門框固定，升降機門喺頻繁開合下，裏面嘅耐火物料就會逐漸移位。」

司徒家成續說，升降機無裝耐火門框，雖不會造成即時機械運作危險，但長遠卻是防火隱患。一旦大樓發生火警，若升降機門的耐火物料移位，濃煙及火舌便會順着空隙滲入升降機籠內。倘若當時有市民或登樓救援的消防員身處機籠，吸入濃煙將有致命危險。