蔡天鳳案｜譚父曾給蔡及兒子8000萬投資　蔡每月有家用產子有禮物

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（16日）在高等法院續審。蔡的家翁譚澤均出庭作供。



譚澤均稱見兒子與蔡關係好亦開心，他亦非常喜歡蔡，在二人結婚時，曾給蔡媽399萬元作禮金。他亦承認曾給蔡及子8000萬作投資，錢由蔡管理，因覺蔡較其兒子成熟。譚父又指，他每月有給蔡20至25萬元作家用，蔡生孩子亦會送禮，如20至40萬元的手袋等。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳（Abby Choi）與譚仔太子爺譚方駿（Chris）在2016年結婚。（IG：@bob_lamshingbun）

譚父稱給兒子與蔡天鳳的錢，都由蔡管理，因蔡比其子成熟。(Abby Choi IG)

蔡有交代與前夫有孩子 譚父與妻覺無問題

譚澤均供稱，他的兒子譚方駿和蔡天鳳拍拖，二人因蔡的離婚手續未辦妥而沒註冊，但事實上是夫妻。譚澤均稱，他眼見兒子和蔡的關係良好，開心，認為蔡是兒子選擇的：「我冇意見。」譚父亦稱他非常鍾意蔡。譚父又指，他和妻子對於兒子與蔡拍拖「冇唔高興」，蔡亦有告知他們她與前夫有小朋友，譚父與妻認為沒有問題。

譚家付399萬給蔡媽作禮金

譚澤均稱，隨著他退休，其食肆「譚仔」在2018年以10億元賣盤，他與妻子分了5成。賣盤後他們買了海棠路獨立屋，同年將曼克頓山單位送給兒子和蔡，單位用蔡的名義登記。譚亦提到他為兒子和蔡舉辦婚宴，付了399萬元禮金給蔡天鳳母親，譚說399是中國人的幸運數字。

每月給蔡家用 蔡生孩子亦有禮物

譚澤均指，他每月會給20至25萬元給蔡和譚照顧小朋友，旅行或過年會額外付錢，家中2部車，他和兒子都可以使用。譚父又稱：「蔡每生一個小朋友我都好高興，我會送禮物畀佢。」他指送的禮物包括20萬至40萬的手袋，太太亦會送首飾給蔡。蔡的家用若有剩，也會買些首飾。

曾給蔡至少8000萬元作投資

譚亦表示，他曾給至少8000萬元讓蔡和兒子投資，錢由蔡管理，因為：「我個仔無Abby咁成熟。」譚表示他印象中蔡管理金錢不錯：「佢哋兩個商量咗乜嘢，就由Abby出手。」譚不知道蔡投資了什麼。譚也提到，他曾提議兒子和蔡投資舖位收租，但夫婦認為回報率太低，沒聽他的話。

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譚方駿接受盤問

譚方駿證供