蔡天鳳案｜譚父講述找鄺球助還賭債經過　還債的500萬亦入鄺戶口

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），譚父譚澤鈞今（16日）在高等法院繼續作供，並提到找鄺球解決兒子賭債的經過。



譚澤鈞稱，他稱因有人向他追討兒媳欠下的500萬賭債，從而經蔡找上鄺球。他指鄺球稱有朋友可幫忙，並先他付30萬。他付錢後，鄺球稱可找到追債人，鄺並稱可「搞掂」律師樓等事宜。後來鄺球叫譚父把500萬元轉到鄺球的戶口，譚父跟指示存款後，便無再受滋擾。

譚父稱他認為事件已辦妥。惟之後鄺球再稱：「好多兄弟做咗嘢。」要他再付15萬，他亦有付款。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

譚父譚澤鈞稱為處理兒媳的賭債，從而找上次被告鄺球。(資料圖片)

譚父稱他是經蔡天鳳介紹而識鄺球。(Abby Choi IG)

往打疫苗遇5惡漢追債

譚澤鈞說，約於2022年1月，他往疫苗接種中心打針時，在停車場泊車後，見對面有5人下車，他們惡形惡相地稱其新抱（即蔡天鳳）欠債，又指其兒子和蔡在澳門賭輸了500萬元，蔡簽了單據。譚父聞言稱：「我新抱應該冇賭錢㗎喎。」惡漢稱：「可能係你個仔賭，蔡做擔保人。」要求譚父處理，並留下聯絡電話。

譚父了解情況後認為要還錢

譚父回家問兒子和蔡，他們承認在太陽城賭錢欠債，但指報道提及太陽城已倒閉，他們建議暫不要還錢，想先看事情發展。譚父卻認為可以還錢，但強調要：「搞清楚件事，搞清楚條數，唔好有啲咩手尾。」他又稱：「既然欠咗債就還錢啦。」譚父指，他其後收到追債的電話和訊息，亦有穿黑衣人在其屋苑外徘徊。他為免家人被騷擾，決定還賭債，但要找到合適的渠道。

鄺球先建議報警 後介紹朋友稱：搞得掂

譚父續指，他從蔡口中得知，其前家翁鄺球曾任職警員，他遂聯絡鄺球。鄺球著他先報警，又自稱：「 差館仲識啲人。」謂可以加快處理。惟譚父認為報警後仍被追債，遂問鄺球有否其他方法，例如找江湖人士協助，鄺球指有方法，並介紹一名朋友讓譚父認識。譚父稱只見過鄺球的朋友一次，不記得對方名字，該人表示：「搞得掂。」

譚父稱他當時表明，希望不是以「江湖式方法」處理，而是「有根有據」，例如在律師樓處理。鄺球回應指認識一名師爺，可以在律師樓處理。

譚父付30萬現金獲告知可聯絡追債人

主控郭莎樂問他們對話時是否有提及「茶錢」，譚父回應是，指鄺球著譚父先支付30萬，譚父遂付鄺30萬元現金。鄺球其後指：「律師樓嗰度開始做嘢。」亦指其朋友會聯絡追債人。

鄺球稱會幫譚父搞掂

譚父指鄺球當時未有什麼要求：「只講你放心，我會幫你搞掂。」至同年3月中，鄺球表示律師樓方面已準備好，但指譚父不用到律師樓，鄺球會替他處理。就律師樓收費，譚父指不太記得數目，但認為是6萬元，他也不肯定是給予鄺球，還是把支票送去律師樓。

轉500萬入鄺球戶口後無再受騷擾

譚父亦指，鄺球亦要求就賭債事件，把500萬元存入鄺球的戶口。譚父遂於同年3月中，把支票存入鄺的戶口。由於之後沒有再被騷擾，譚父認為：「做到嘢就OK啦。」因此沒有查問為何存款是存入鄺球戶口。

付500萬後鄺球稱再要15萬給兄弟飲茶

存入該500萬元後，譚父指曾經再收到鄺球電話，指其朋友：「好多兄弟做咗嘢架，畀啲錢佢地飲下茶啦。」要求譚再付15萬元，譚父亦依言付款。

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譚方駿接受盤問

譚方駿證供