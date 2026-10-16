蔡天鳳案｜辯方指鄺球無開口是譚父主動借錢　譚父即回應：荒謬

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）案，今（16日）在高等法院續審，譚父譚澤均下午接受辯方律師盤問。



代表鄺球的律師指鄺球並無向譚澤均借錢，反指是譚澤均主動給25萬鄺球，譚父即回應說：「荒謬。」律師續指鄺家與譚家曾在農曆年期間共膳，並且是由鄺球付款，譚父稱那餐飯只是禮貌上出席，其實：「唔係好自在。」又指當晚是鄺球「爭住畀錢」。

譚父已作供完畢。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

譚父譚澤均稱與鄺家共膳只是禮貌上出席。(湯致遠攝)

辯方指鄺球(圖)向譚父譚澤均稱擔心戶口被凍結，譚父便自動借錢，鄺球並無開口。(資料圖片)

辯方指鄺球電話稱擔心戶口被凍結

代表鄺球的大律師戴奧偉（Oliver Davies) 盤問時，提及譚父曾於2022年12月，在旺角警署門外借25萬給鄺球的事，並指鄺球在電話中透露他擔心被查，及怕戶口被凍結，譚父否認其事。律師續指，鄺球沒有向譚父借錢，而是譚父提出借錢給鄺球，譚父即回應：「荒謬。」

鄺家與譚家曾在農曆年共膳

辯方又提及農曆新年時，鄺家與譚家曾在尖沙咀美麗華商場用膳，當時蔡和前夫所生的兩名子女亦在場。辯方問譚父當晚是否愉快，譚父稱他只是禮貌上出席。

譚：唔會好希望同佢哋食餐咁嘅飯

主控郭莎樂在覆問時，亦有問及譚父與鄺家用膳的事，譚指該次有帶同兩名孫兒，是想他們「見下啲兄弟」。他強調並非為了見鄺家而一同食飯，又說：「準確地嚟講，唔會好希望同佢哋食餐咁嘅飯。」又指：「唔係好自在。」他強調因出於禮貌，和為了蔡的子女才出席。他透露，是鄺球邀請他出席，至於帳單，譚父稱：「我想畀都畀唔到，鄺球爭住畀。」

譚父稱是蔡天鳳與其兒子一段時間後，才給錢蔡投資。(Abby Choi IG)

蔡與其子結婚一段時間才給錢蔡投資

鄺球的律師在盤問亦問譚父的資產，譚父確認他以1.68億元購入九龍塘獨立屋，連同裝修、印花稅等，合共支付約1.8億元。至於給蔡8000萬元投資，譚父稱並非一開始便給錢蔡，而是蔡為譚家生了孫女後，覺得兒子和蔡婚姻穩定，兩人亦「好恩愛」，才陸續注資給她投資。

蔡指其父有人脈投資海南物業

譚父又指，蔡天鳳有多項投資，包括買賣鐘錶，但鐘錶價值浮動「唔等得」，譚父亦會向她提供現金，讓她買錶。蔡亦曾指可投資在海南的物業，指其父有人脈，可以較平價錢購入。由於是透過兌換店滙錢，譚父因此亦有提供現金。

覺蔡投資有心得

代表鄺港智的大律師安華暉（Andrew Raffell）問及譚父給蔡8000萬元投資的事。譚父覺得蔡並非投資專家，但對投資略有認識，覺她：「有啲心得。」律師指8000萬是個大數目，問譚父是否對蔡的投資很有信心，譚父說：「信心係有嘅，但你話百分百賺錢，我永遠唔會知。」

譚父指追債人明言只求償還500萬

辯方亦問及譚方駿與蔡欠下賭債的事，譚父指曾向兒子和蔡稱：「成件事搞咗6百萬。」該數目包括茶錢、律師樓的費用等。他指鄺球沒有提及600萬的金額，停車場向他追數的人士亦只要求譚償還500萬元，並明言不用計算利息。

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譚方駿接受盤問

譚方駿證供