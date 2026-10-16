蔡天鳳案｜譚父警署門外借25萬鄺球　爆鄺球自認好友求代付律師費

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）案，今（16日）在高等法院續審，譚父譚澤均提及找鄺球協助償還兒媳賭債後，之後仍與鄺球有過接觸。



譚澤均稱，2022年12月，鄺球向他稱因鄺的戶口曾收譚父的500萬，令鄺的戶口被凍結，因而想借40萬，譚父最後在旺角警署門外借25萬給鄺，但指鄺「一蚊都無還」，但他亦無打算追。

鄺球被還押後，譚父稱曾收到鄺球的信件，鄺在信中說：「我哋係好朋友，我為人又好正直….」並想譚父代他支付律師費，譚父詢問朋友意見，最後：「無理佢。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

譚父譚澤均稱，鄺球曾發信給他，並自稱譚的好朋友，及自認為人正直。(資料圖片)

譚澤均指蔡天鳳曾提醒他，鄺球為人信唔過。（蔡天鳳IＧ）

譚澤均稱他在旺角警署門外把25萬借款交給鄺球。(資料圖片)

鄺球稱戶口被凍結 要借40萬

譚澤均稱他在2022年初，找鄺球處理了兒媳的500萬澳門賭債後，他在同年12月收到鄺球電話，鄺指因譚父早前存入500萬元到過鄺的戶口，鄺球聲稱遭商業罪案調查科調查，其戶口亦被凍結。鄺球指臨近歲晚，問譚父借40萬。

旺角警署門口交款給鄺球

譚父稱，因他曾從蔡天鳳口中聽聞：「呢個人（鄺球）信唔過。」但他亦念及鄺球曾替他解決賭債，譚父最終借出25萬元給鄺球，他們並在旺角警署門口交收，譚父把該些現金給予鄺球，並指鄺球：「一蚊都無還過。」譚父又指，自從蔡與鄺家的人關係轉差，他對鄺家亦有「戒心」，故未有借足全數。他當時的想法是：「還，開心；唔還，唔打算追㗎喇。」

鄺球去信譚父求代付律師費

譚父亦提到，蔡天鳳失蹤後，收到律師樓職員的訊息，指鄺球在還押後曾寫信給他。譚父指鄺球在信中稱：「我哋係好朋友，我為人又好正直……」，鄺稱他處於非常不利狀態，沒有錢請律師，要求譚父代付律師費。

譚父稱他曾向一名任律師朋友請教，該朋友建議：「唔好理佢。」此外，替他落口供的警員亦曾稱，若收到任何訊息可以轉發警員，譚父因此沒有回應鄺球。

【蔡天鳳案・專頁】

譚方駿接受盤問

譚方駿證供