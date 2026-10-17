蔡天鳳案｜一文看譚父譚澤均作供　述鄺球索律師費　巨款交蔡原因

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（16日）在高等法院續審。蔡天鳳的家翁、「譚仔雲南米線」創辦人之一譚澤均（五哥）出庭作供，細述與蔡天鳳的相處、家庭財政分配、案發前替兒子處理澳門500萬元賭債時，前家翁鄺球如何介入並收取巨款的詳細經過，以及鄺球還押時曾向他索律師費。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑與鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

知蔡與前夫育有子女 譚父母認為沒問題

譚澤均供稱，兒子譚方駿與蔡天鳳拍拖後，二人因蔡的離婚手續尚未辦妥而沒有正式註冊，但事實上是夫妻。譚父眼見兒子與蔡關係良好、相處開心，認為蔡是兒子自己的選擇，直言「我冇意見」，並表示自己非常鍾意蔡天鳳。譚父指，他和妻子對於兒子與蔡拍拖「冇唔高興」；當獲蔡告知與前夫育有子女時，夫婦二人亦認為沒有問題。

譚父譚澤均。(湯致遠攝)

辯方：你生意十分成功

譚父：少少成就，啲咁多

譚方駿早前作供曾確認，父親經營餐廳「譚仔」非常成功，2018年由4名股東（包括譚父夫婦及姑丈姑媽，每人各佔25%股權）以10億元售予日資公司。對於控方指譚仔賣盤後譚家非常富裕，譚方駿曾表示「可以咁講」。

譚澤均在庭上確認，隨著他退休，「譚仔」於2018年以10億元賣盤，他與妻子分得五成款項。退休後沒再經營生意，但有租金收入。辯方指出譚父的生意十分成功，譚父謙稱只是「少少成就，啲咁多」。辯方聞言稱並非要拿譚父與馬斯克（Elon Musk）比較，譚父亦表示「真係唔係咩大生意」。法官其後亦指出「譚仔」以10億元賣盤算得上成功，譚父表示對此沒有特別意見。

蔡天鳳丈夫譚方駿。（方承恩攝）

譚仔賣盤後 1.8億元購九龍塘獨立屋 曼克頓山單位贈蔡

譚父賣盤後，2018年購入並搬到九龍塘海棠路獨立屋，面積達4,000平方呎，同年將面積為1,800平方呎的曼克頓山單位，送給兒子和蔡天鳳，單位登記在蔡的名下。他在辯方盤問時確認，以1.68億元購入獨立屋，連同裝修、印花稅等，合共支付約1.8億元。

辯方問及購入獨立屋後，有無想過把曼克頓山單位留給兒子、蔡及兩人的子女居住。譚父回應：「無乜特別咁諗過，我好想同啲孫住」。辯方續問，若蔡帶同與前夫所生的兩名子女一同入住獨立屋，譚父是否有異議？譚父表示「冇問題」，但補充蔡從來沒有這樣提出過。

蔡天鳳母親張燕花。(湯致遠攝)

蔡生小朋友「好高興」贈名貴手袋 月供25萬元養孫

譚父亦提到，他為兒子和蔡舉辦婚宴時，付了399萬元禮金給蔡天鳳母親，譚父解釋「399」是中國人的幸運數字。

譚父續指，他每月會給予蔡天鳳和譚方駿20至25萬元照顧小朋友，若出外旅行或過年會額外給錢，家中兩部私家車二人亦可隨意使用。譚父坦言，蔡天鳳「每生個小朋友我都好高興，我會送禮物畀佢」，送贈的手袋約值20萬至40萬元，太太亦會送首飾給蔡；蔡天鳳平日若有剩餘家用，自己也會買些首飾。

蔡天鳳。（網上圖片)

譚父稱兒子不及蔡成熟 8,000萬元交兒媳打理

此外，譚父表示，在其孫女出生，覺得兒子和蔡的婚姻穩定「好恩愛」，才陸續給予至少8,000萬元讓蔡和兒子作投資。款項全由蔡管理，因為「我個仔無Abby咁成熟」。譚父指印象中蔡管理金錢十分不錯，「佢哋兩個商量咗乜嘢，就由Abby出手」，但他並不知道蔡具體投資了甚麼項目。

譚父稱，從對話間知悉蔡雖非專家，但對投資略有認識，「有啲心得」。辯方指8,000萬元是大數目，譚父應對蔡的投資很有信心，譚父回應：「信心係有嘅，但你話百分百賺錢，我永遠唔會知」。

他指，蔡天鳳有多項投資，包括買賣鐘錶。蔡並指鐘錶價值浮動，「唔等得」，而譚父亦會提供現金，讓她買錶。此外，蔡指可投資在海南物業，指其父有人脈，可以較平價錢購入。由於是透過兌換店滙錢，譚父因此亦提供現金。

蔡天鳳丈夫譚方駿。（朱棨新攝）

稱譚方駿曾計劃攜家眷移民英國開米線舖

譚父形容蔡天鳳比其兒子更有條理、有計劃。辯方問及譚父退休後，兒子譚方駿是否沒有朝九晚五的正職？譚父指，兒子主要協助處理物業、租務及維修等瑣事。

譚父亦透露，2022年兒子與蔡曾計劃待4名子女長大一些後安排他們到英國讀書，因當地環境較好，二人亦提議過隨子女移居英國。譚父指兒子打算在英國開米線舖，同意辯方所指，這是因為兒子一方面不想再依靠譚家的錢，另一方面亦免得生活太悶。

兒子到九頭鳥米線工作 譚父認同他變成熟才作相關安排

譚方駿早前作供曾提及，在蔡天鳳失蹤當日，他曾在中環「九頭鳥米線」工作了7小時。辯方問譚父是否認為兒子變得成熟，才安排他到舊同事的餐廳工作？譚父回應「可以咁講」，指兒子過往曾在「譚仔」的工場、門市及寫字樓工作，「比較唔係好上心囉做嘢，學嘢ok嘅，但係投入唔夠」，同意當年兒子是年少貪玩。

譚父譚澤均。(湯致遠攝)

泊車遇惡漢追500萬賭債 車底驚現追蹤器

譚父在庭上詳細講述替兒子還賭債的經過。2022年1月，他前往疫苗接種中心打針，在停車場泊車時，對面突然有5人下車。對方惡形惡相地稱其媳婦欠債，又指其兒子和媳婦在澳門賭輸了500萬元，媳婦簽了單據。譚父聞言稱：「我新抱應該冇賭錢㗎喎」，惡漢隨即稱「可能係你個仔賭，蔡做擔保人」，要求譚父處理並留下聯絡電話。

譚父回家後向兒子及蔡天鳳查問，兩人承認在澳門太陽城賭博欠債，但指新聞報道提及太陽城已倒閉，「仔同新抱唔建議還錢住」，想觀察事情發展。譚父則認為可以還錢，但強調要「搞清楚件事，搞清楚條數，唔好有啲咩手尾」，認為「既然欠咗債就還錢啦」。

譚父指其後收到追債電話及訊息，亦有穿黑衣的人在其屋苑外徘徊。譚父更在自己的座駕車底發現類似追蹤器，為此感到非常擔心。為免家人受到騷擾，譚父決定償還賭債，但希望能找到合適的渠道處理。

辯方盤問時問及譚方駿是否經常到澳門賭錢，譚父予以否認，強調此前從未替兒子還過賭債。被問到得知兒子欠債500萬元時是否感到驚訝，譚父回應：「我諗個程度屬於係咁」。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家翁。(資料圖片)

鄺球稱「差館仲識人」代為調停 譚父盼有根有據妥善處理

譚父表示，當時從蔡天鳳口中得知其前家翁鄺球為前警務人員，他遂聯絡鄺球協助。鄺球著他先報警，又指自己「差館仲識啲人」，可以加快處理。惟譚父報警後依然被追債，遂詢問鄺球有否其他方法，例如找江湖人士協助。鄺球表示有辦法，並介紹了一名朋友予譚父認識。譚父指只見過鄺球的朋友一次，不記得對方姓名，對方當時表示「搞得掂」。

譚父向鄺球表明，希望不要以「江湖式方法」解決，而是「有根有據」，例如在律師樓妥善處理。鄺球回應稱認識一名律師樓師爺，可以在律師樓辦理。

次被告鄺球，較過往照片消瘦。

先付30萬「茶錢」 鄺球：放心，我會幫你搞掂

主控官資深大律師郭莎樂問及席間有否提及「茶錢」，譚父確認有此事，指鄺球著他先支付30萬元，譚父遂支付了30萬元現金。鄺球其後表示「律師樓嗰度開始做嘢」，其朋友亦會聯絡追債人士。譚父形容鄺球當時沒有提出甚麼特別要求，「只講你放心，我會幫你搞掂」。

至同年3月中，鄺球表示律師樓方面已經準備妥當，但指譚父毋須親自前往，鄺球會替他處理。就律師樓的費用，譚父指不太記得確切數目，但印象中約為6萬元，他不肯定當時是將款項交予鄺球，還是把支票直接送去律師樓。

譚父譚澤均。(湯致遠攝)

開支票500萬存鄺球戶口 再付15萬茶錢

譚父續指，鄺球要求就賭債一事將500萬元款項存入鄺球的個人戶口。譚父遂於同年3月中將500萬元支票存入鄺球戶口。由於付款後沒有再受到騷擾，譚父認為「做到嘢就OK啦」，因此當時沒有深究為何款項要存入鄺球的戶口。存入500萬元後，譚父指曾再收到鄺球來電，鄺球稱朋友「好多兄弟做咗嘢㗎，俾啲錢佢㗎飲下茶啦」，要求譚父再付15萬元，譚父亦依言照付。

譚父同意欠人錢要還，否則便是不誠實。辯方指譚方駿的債務實際上償還了600萬元，譚父稱應該沒有，並指與其聯絡的收數人表示沒有計算利息。譚父承認曾向兒子和蔡稱，「成件事搞咗6百萬」，該數目包括茶錢、律師樓的費用等。他指，鄺球沒有提及600萬的金額，而到停車場向他追債的人士，則指明要求譚償還500萬元，並且不用計算利息。

蔡天鳳。（Abby Choi IG)

鄺球稱戶口被凍結索40萬過年 譚父借款25萬未獲歸還

譚父進一步透露，於2022年12月收到鄺球電話，鄺球聲稱因譚父早前存入500萬元到其戶口，導致他遭到商業罪案調查科調查，戶口亦被凍結。鄺球以臨近歲晚為由，向譚父借款40萬元。

譚父指，蔡天鳳此前曾提醒他「呢個人（鄺球）信唔過」，但考慮到鄺球曾替他解決賭債問題，譚父最終未有借足40萬元，只答應借出25萬元。雙方相約在旺角警署門外交收，譚父將25萬元現金親手交予鄺球，惟對方事後「一蚊都無還過」。譚父補充，自從蔡天鳳告知他「鄺家啲人非常之差」後，他便對鄺家產生戒心，故當時未有借足全數，他當時的想法是「還，開心；唔還，唔打算追梗啦」。

辯方則道出其版本，指鄺球在電話中稱擔心被調查和戶口被凍結，譚父庭上否認。辯方續指，鄺球當時沒有向譚父借錢，而是譚父提出借錢予鄺球，譚父庭上回應：「荒謬」。

過年與鄺家吃飯 讓蔡天鳳四子女「見下啲兄弟」

他在盤問時亦講及，曾於農曆新年獲鄺球邀請，到尖沙咀美麗華商場和鄺家用膳，當時蔡和前夫所生的兩名子女亦在場。辯方問，用膳時是否愉快，譚父回應指是禮貌上出席。

他指，亦有帶同蔡和兒子所生的兩名孫兒出席，「等佢見下啲兄弟」，並非為了見鄺家而一同用膳，稱：「準確地嚟講，唔會好希望同佢哋食餐咁嘅飯」、「唔係好自在」。他強調因出於禮貌，以及為了蔡的子女才出席。帳單最終由鄺球支付，譚父稱：「我想畀都畀唔到，鄺球爭住畀」。

被告鄺球（蔡天鳳前家翁）

還押時來信索律師費 指自己處不利狀況

「我哋係好朋友，我為人又好正直」

譚父最後講述，在蔡天鳳失蹤遇害後，他曾收到律師樓職員轉發的相片，為鄺球寫給譚父的一封信件。鄺球在信中寫道：「我哋係好朋友，我為人又好正直」，並指自己現時「處於非常不利狀態」，沒有錢聘請律師，要求譚父代為支付律師費。譚父確認，鄺球當時已被執法部門還押。

譚父表示，當時就信件向一名任職律師的朋友請教，對方建議「唔使理佢」；加上替他錄取口供的警員亦曾指示，若收到任何訊息可直接轉發予警方，因此譚父最終沒有就信件作出任何回應。

【蔡天鳳案・專頁】

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清