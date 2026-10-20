牛角J沙田第一城店11月初結業　黃傑龍︰經營困難店毫不猶豫執笠

【結業潮／牛角／燒肉店／黃傑龍】日式燒肉店牛角副線「牛角J」沙田第一城的分店，將於11月1日晚上10時結業，即全線僅餘兩間分店，有網民認為該品牌不論是分店選址及定價，均不敵美心集團旗下特許經營的「燒肉LIKE」。

敍福樓集團主席黃傑龍日前在社交平台解釋，該店原本是主線「牛角」分店，惟後來本港消費力變差，該店經營面臨相當大的挑戰，因此改為一人燒肉店副線「牛角J」，而這個轉變協助他們捱至租約期滿，全身而退。他又指日後經營困難的分店會毫不猶豫結業，同時審慎擴張新店及創辦新品牌。



「牛角J」沙田第一城分店將於11月1日晚上10時結業，即全線僅餘兩間分店。（OpenRice用戶「哎喲喂__」圖片）

牛角副線「牛角J」主打一人燒肉。（「牛角J」FB圖片）

牛角J沙田第一城店11.1最後營業 全港餘兩間店

敍福樓集團旗下連鎖日式燒肉店牛角副線「牛角J」在2024年底成立，首間分店進駐啟德體育園零售館，目前全線3間分店，分別位於啟德、東涌及沙田，主打一人燒肉。不過，「牛角J」上周五（16日）在社交平台公布，其沙田第一城的分店，將於11月1日晚上10時結業，即全線僅餘兩間分店。

近日網上有不少市民分析指，「牛角J」不敵美心集團旗下特許經營的「燒肉LIKE」，不論是分店選址及食物定價，對比下全無優勢。敍福樓集團主席、稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍，隨後在其社交平台反駁相關評論，解釋當中另有別情。

「牛角」沙田第一城分店因經營遇到挑戰，管理層後來改為主打一人燒肉的「牛角J」。（「牛角J」FB圖片）

黃傑龍︰本港消費力變差 沙田牛角經營面臨相當大挑戰

黃傑龍指出，當初租用沙田第一城舖位開設「牛角」分店時，本港經濟「還可以」，然而本港消費力變差，該店的經營面臨相當大的挑戰，因此管理層嘗試推出一人餐，店內的標準圓形燒烤爐改為一人長方形小烤爐，店舖名稱也由「牛角」改為「牛角J」，而這個轉變協助他們捱至租約期滿，全身而退，但「牛角J」仍會繼續發展，例如啟德及東涌兩店正在順利經營。

敍福樓集團主席黃傑龍指，經營困難的分店會毫不猶豫選擇結業。（資料圖片）

經營困難分店會毫不猶豫結業 同時審慎擴張新店及創辦新品牌

黃傑龍又指，最近一年正加快「新陳代謝」，經營困難的分店會毫不猶豫選擇結業，同時又會繼續審慎地擴張新店及創辦新品牌，例如沙田第一城「牛角」及旺角朗豪坊「好呷」結業的同時，兩個全新品牌「山本漢堡」及「Yamaya」，將分別在觀塘The ANGLE商場及銅鑼灣開業。