結業潮｜執笠倉又執笠　灣仔旗艦店11月中租約期滿　累計5店離場

【結業潮／執笠倉／文具店】平價連鎖家品雜貨舖「執笠倉」，自去年起有4間分店相繼結業後，今日（2日）再宣布開業10年的灣仔旗艦店，將於11月中租約期滿後結業，目前未能與業主就新租約達成共識。



店方透露，上一張租約是「淘寶免運費」前簽下，惟最近3年該店銷售情況「慘烈」，過往一年開始聯同「文具佬」資源整合，增加產品種類、重新調整營運，希望令舖頭有更多可能性，「但始終都係頂唔住𠵱家呢個租金」，宣告離場。



平價連鎖家品雜貨舖「執笠倉」，自去年起有４間分店相繼結業後，今日（2日）再宣布開業10年的灣仔旗艦店，將於11月中租約期滿後結業。（執笠倉FB）

「執笠倉」社交平台憶述，當年創業全由老闆「落手落腳做」，當年「膽粗粗越級挑戰」，承租灣仔地鐵站外位置甚佳，但租金亦都超級貴的舖位。店方當年支付上期和按金後，連裝修錢也沒有，要自己動手髹油。

受淘寶免運費影響 近三年店況「慘烈」

店方形容當年「衝啱咗」，開業期間排隊付款人龍延至門外，當年聖誕裝飾大賣，如今一做便是10年。店方說，過去多年生活小物一直很受灣仔街坊歡迎，而上一張租約是「淘寶免運費」前簽下，最近3年卻店況「慘烈」，「所以最後呢張約，我哋真係一路死守。」

店方指不會固步自封，過往一年聯同文具佬資源整合，增加產品種類、重新調整營運，希望令舖頭有更多可能性，儘管已很努力，「但始終都係頂唔住𠵱家呢個租金」。

店方指，在最後一個月結業清貨，全場買滿100元即享七折優惠。店方會嘗試在附近另覓舖位，「希望呢次只係暫別，而唔係永別」。

計及今次灣仔旗艦店，「執笠倉」自去年起已有5間分店結業。