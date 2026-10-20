臺日電梯｜「電梯從業員」稱換門不換框普遍　工程師逐點解構

臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機，涉無裝耐火門框組件卻虛報完工，機電署連日巡查，發現有338幢由臺日負責的私樓，其升降機無裝耐火門框組件。有自稱資深電梯從業員今日（20日）在社交媒體撰文，指業界更換升降機，施工時僅更換門板並保留舊框修飾是普遍做法，質疑機電署過往一直知情卻無提出問題。



鐵路信號工程師學會香港分會副主席張年生受訪時指，門邊金屬組件僅屬於裝修用途的「飾面」，並不影響防煙防火功能。他另解釋，更換升降機門，必須將內門與外門一併更換，否則使用不同廠商的部件，有機會打不開升降機門。若是同一原廠，新舊組件能達100%相容，但需要將新舊組件送往實驗所重新測試，才可取得防火合格證書。



臺日電梯（香港）有限公司。（資料圖片）

自稱電梯從業員網上發文 稱只換門板留舊框屬普遍做法

有自稱資深電梯從業員於社交平台撰文指，在業界實務經驗中，「防火門、門框及防煙扣」需以原廠整套進行測試始能取得防火報告，若僅更換部分零件而非全套使用，原廠便不會承認有關防火證明。

他續說，過去十數年間，整個升降機業界於現場施工時僅更換門板，並保留舊框修飾，屬普遍操作做法。若嚴格按字面條例執行，將意味著自2016年至今，全港所有僅更換門板的升降機均可能面臨證書失效，甚或需要將有關設施拆除。

撰文者質疑，過往每部升降機更換後，均須經由工程師簽署、提交文件並取得機電署發出的「准用證」方可投入使用，質問機電署是否知情及如何批核該等准用證。他認為，倘事件涉及安全及生死問題，當局卻未有一早提出改善，是有意將整個行業十年累積的歷史遺留問題，轉嫁予單一公司承擔。

網上有人自稱資深電梯從業員，就近日「臺日電梯」涉及無門框事件發文。（Threads截圖）

網上有人自稱資深電梯從業員，就近日「臺日電梯」涉及無門框事件發文。（Threads截圖）

有網民質疑當局做法有將整個行業十年累積的歷史遺留問題。（Threads截圖）

對於機電署安排於11月中完成抽檢，撰文者稱支持，但強烈要求當局必須公平執法。他表示，監管部門應公開所有承辦商的抽檢結果，並釐清現行執法是以新標準抑或舊標準為依歸，切勿以新標準追溯過往做法。

張年生指飾面不影響防煙功能

就網上這番說法，鐵路信號工程師學會香港分會副主席張年生接受訪問時指，升降機的「門框組件」是一套完整的組件，包含外門、內門、摩打、驅動器（driver）及防煙膠條等，正常情況下不可能僅更換一半，否則會影響運作及防煙防火功能。

張年生續指相關撰文提到的訊息並不準確，因外界看見門邊的四方形或圓形金屬組件，僅屬於裝修用途的「飾面」，並不影響防煙防火功能。而真正的升降機門，則涉及內門與外門的機械等。

組件若不同廠 不可能僅更換一半

「如果淨係換外門、唔換內門，根本係not compatible（不相容）嘅，因為可能屬於唔同廠家，夾硬安裝根本開唔到門」張年生強調，現時香港法例要求升降機門須具備至少兩小時至四小時的防火防煙能力，因此工程上必須將內門與外門一併更換，確保符合整體安全標準。

鐵路信號工程師學會香港分會副主席張年生。（RTHK截圖）

同廠新舊組件或可相容 但需重新測試以取防火證書

張年生補充，若大廈更換電梯門，新舊組件的相容性（Compatibility）是關鍵要素。如果沿用同一間原廠廠商的最新設計，由於原廠通常已進行過相關測試，能確保新舊組件達到100%相容與符合消防標準，理論上可行。然而，若大廈更換了承建商或供應商，新舊組件來自不同公司，零件與設計均有所變動，便很難保證能夠完全相容。

張年生強調，原廠發出的消防合格證書通常是針對整個電梯組件進行整體測試與認證。若僅更換部分門板而保留舊框架，或混合不同廠商的組件，舊有的測試認證便無法涵蓋新組合。在此情況下，除非將新舊混合組件送往實驗室重新進行消防測試並取得合格證明，否則無法隨意宣稱其符合防火要求，實際上可能存在防火安全隱患。

針對舊式大廈，張年生表示，早期電梯的設計規格與零件與現今新式設計大相逕庭。若要將新門套用至舊框架，往往需要進行額外修改或調整數據，這同樣需要經過嚴格的消防測試。

張年生指網民有關訊息並不準確，真正的升降機門，則涉及內門與外門的機械。（Threads截圖）

被問到過往是否存在特殊更換情況，張年生指出，在升降機更新改造（Modernisation）工程中，部分舊樓受限於結構空間，未必有足夠位置安裝全新門框。

針對業界監管及檢控問題，張年生認為，升降機更換工程涉及嚴格的法例監管及牌照制度，承辦商與註冊工程師均承擔刑事責任。他又認為，大品牌的公司應不會為省數千元的門框費用，去冒誠信破產的風險。他說，從個人職業操守及社會責任出發，工程師絕不應為了節省微小成本而走捷徑，忽視公眾安全。