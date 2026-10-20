臺日電梯｜工程師指欠裝門框組件致火災罕見　惟不能合理化缺失

臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機，涉無裝耐火門框組件卻虛報完工，機電署連日巡查，發現有338幢由臺日負責的私樓，其升降機無裝耐火門框組件。社會對缺失的門框組件是何物、以至為何缺失眾説紛紜。



工程師學會前會長源栢樑撰文說，大眾對升降機規格存在誤解，並解釋升降機層門的功能是防火隔火，有其防火規格，惟無防煙要求，坊間俗稱的「防煙門框」或「防煙扣件」部件或令大眾誤解。



他又說，各地單純因欠裝升降機門框而造成的重大火災罕見，惟工程安全不能以「少事故」而合理化缺失，因一旦樓層其他位置發生火警，失效的層門結構可能成為樓宇防火系統的薄弱環節，存在火勢垂直蔓延的潛在風險。



臺日電梯（香港）有限公司。（資料圖片）

升降機層門只要求防火 不設防煙規定

香港工程師學會前會長源栢樑也撰文解釋，升降機層門功能在於防火隔火，目前法例只要求具耐火完整性，不設任何防煙評級。

他說，坊間俗稱的「防煙門框」或「防煙扣件」部件可能極易誤導大眾，該配件名稱帶「防煙」，實際與防煙功能無關，續引述國際規範指，扣件與門框組件唯一核心功能，是錨固層門結構、穩固門體框架，確保火警高溫受熱變形下，升降機層門四周罅縫不會超出所定要求，防止跨層蔓延。

他說，如果一套升降機門系統在設計時已包括門框扣件，這部件便應該屬整套認證耐火門組的必要構件，欠裝可能會令升降機層門耐火評級失效，屬重要不合規施工缺失。他說，公眾所擔心的是源於名稱誤解，但實質真正風險並非煙霧滲漏，而是火警高溫下門框變形、罅縫擴大。

香港工程師學會前會長源栢樑就臺日電梯事件發文。（資料圖片）

升降機欠裝門框造成重大災難罕見 惟不能以「少事故」合理化缺失

源栢樑在文中又提到，翻查各地火災記錄，單純因欠裝升降機門框而造成的重大火災罕見，是因升降機大堂為公共通行空間，設計上無大量固定可燃物，大堂獨立起火、持續燃燒的概率極之低，惟工程安全不能以「少事故」而合理化缺失，因一旦樓層其他位置發生火警，失效的層門結構可能成為樓宇防火系統的薄弱環節，存在火勢垂直蔓延的潛在風險。

升降機大堂為公共通行空間，設計上無大量固定可燃物。（資料圖片）

短、中、長期建議 杜絕同類問題

針對近期揭發的欠裝門框個案，源栢樑說有理由相信問題完全源於個別工程承辦商的施工疏漏、工序簡化、監管不足的嚴重執行缺失；並指有關配件成本低廉，相信絕非偷工減料的誘因。他說見到有關當局已迅速啟動核查與執法應對，建築業界與物業擁有人亦需配合政府監管工作，支持改善整體行業運作。

他遂提出建議，認為短期應由合資格升降機工程從業人員作全面勘查、記錄及作出風險評估，確認所有欠裝個案；中期則由物業擁有人與承辦商制訂分批的合規補裝時間表，相信可避免升降機全線停運影響到居民及用戶；長期需強化源頭監管，招標合約列明全套耐火配件，施工階段增加獨立第三方抽檢，驗收清單將門框扣件列為強制必查項目。