肺鼠疫俄羅斯｜澳門衛生局辦應對不明肺炎講解會　加強前線警覺性

俄羅斯伊爾庫茨克州一名鼠疫研究所女技術員感染不明肺炎後死亡，有傳她可能感染可以人傳人的肺鼠疫，事件引發廣泛關注。澳門衛生局今（20日）表示，事件目前對澳門構成的公共衛生風險屬低，現有資訊尚不足以作出明確結論，事件仍存在不確定性；惟局方為貫徹謹慎防範原則，日前為仁伯爵綜合醫院的前線醫護人員舉辦「監測和應對不明原因肺炎講解會」，加強前線醫護人員對不明原因肺炎的警覺性，提高臨床辨識能力，並做好感染控制和風險管理。



澳門衛生局疾病預防及控制中心日前為前線醫護人員舉辦不明原因肺炎講解會。（澳門新聞局圖片）

澳門衛生局今日表示，高度關注近期傳媒報道俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州不明原因肺炎死亡的個案，經評估，該事件目前對澳門構成的公共衛生風險屬低。根據世衛資料，俄羅斯官方目前尚未確診任何鼠疫病例，且現有資訊尚不足以作出明確結論，事件仍存在不確定性。

局方指，為貫徹謹慎防範原則，加強前線醫護人員對公共衛生突發事件的應對能力，衛生局按既定機制做好各類傳染病應對準備，於日前為仁伯爵綜合醫院的前線醫護人員舉辦「監測和應對不明原因肺炎講解會」，以加強前線醫護人員對不明原因肺炎的警覺性，提高臨床辨識能力，並做好感染控制和風險管理。

在講解會上，衛生局疾病預防及控制中心代表介紹了俄羅斯不明原因肺炎的當前情況、不明原因肺炎的診斷指徵、通報與送檢流程、分流與感染控制、樣本採集方式、跨部門溝通與接觸者管理等，讓前線醫護人員及早識別懷疑病例並及時通報。稍後，衛生局會安排其他私營醫療機構的講解會，強化前線醫護人員對不明原因肺炎的應對能力，降低社區傳播風險。

香港衞生防護中心本月12日表示密切跟進俄羅斯一宗「不明原因嚴重肺炎」死亡個案。（資料圖片）

俄研究員上月死於 「不明原因肺炎」 港衞生防護中心加強對俄抵港旅客健康監測

綜合外媒報道，俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克鼠疫防治研究所女技術員希皮洛娃（Daria Shipilova），上月打破一支裝有肺鼠疫病原體的試管，數日後出現症狀死亡，約200人接受醫學觀察。俄羅斯官方及後指女技術員死於「不明肺炎」，並指當地沒有爆發疫情風險。世界衛生組織（WHO）於本月6日稱，相關機構正調查女技術員的確切死因，與她有密切接觸的人士暫未出現感染症狀，整體傳播風險為中等至非常低。

香港衞生防護中心本月12日表示，正密切跟進個案，為審慎起見，已採取一系列防控措施，並會繼續密切監察事態發展，加強對俄抵港旅客健康監測，嚴防輸入個案。