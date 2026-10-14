肺鼠疫俄羅斯｜港口罩廠單日營業額狂飆700%　網民憂重演搶口罩潮

俄羅斯西伯利亞近日爆出疑似肺鼠疫事件，1名28歲鼠疫研究所女員工因不明原因肺炎死亡，近200名接觸者一度接受醫學觀察，情況引起國際關注。事件勾起部分港人對新冠疫情的回憶，有網民在連登討論區發帖，詢問是否需要提前購買口罩，擔心重演口罩短缺的情況。



本港口罩銷情亦有上升，有品牌稱單日營業額急升700%，更有顧客一次購買17盒口罩。不過，世界衛生組織（WHO）最新調查指出，目前未發現俄羅斯出現持續傳播的證據。



從鼠疫患者腺病性淋巴結（bubo）取出淋巴液製成的腺鼠疫抹片，顯示出引起鼠疫的鼠疫桿菌。（Getty圖片）

連登網民憂重演新冠搶口罩潮 「有錢都買唔到」

近日有網民在連登討論區以「見到俄羅斯鼠疫好似嚴重咗 有冇人開始準備買定啲口罩？」為題發帖，表示已開始購買口罩，擔心疫情突然蔓延，「驚好似武漢肺炎嗰次咁，突如其來殺到嚟，口罩嚴重短缺，到時有錢都買唔到」。

帖文引起討論，有網民質疑「口罩防唔到㗎喎」，亦有人表示「防唔防到我唔肯定啦，但戴咗一定好過冇戴」。不少經歷過2003年沙士（SARS）與2020年新冠疫情的網民坦言患上「物資恐慌症」，有網民重提昔日防疫經歷，「補咗少少口罩酒精同搓手液，經歷03同19，畀幾百蚊買個安心亦無所謂」。

本地口罩品牌「thehongkong.mask」發文指營業額突然升了700%。（網上截圖）

網民憂再爆疫情 質疑政府應對能力

部分網民則擔心政府的防疫能力，有人表示「上次疫情殺過嚟香港嗰陣，香港政府都仲有啲錢，頂得住」，憂慮再爆發疫情時，政府財政未必能夠承受。

另有人擔心重推嚴格防疫措施，留言稱「搞每日一檢，到時日日排兩三個鐘」。亦有年輕網民慨嘆「00後一開局已經俾武肺玩三年，今次又玩真係三年又三年」，反映對再次面對疫情感到疲倦。

俄羅斯疑似肺鼠疫事件引發港人關注，本港口罩銷情急升。（AI生成圖片）

港產口罩營業額飆700% 有人一次買17盒

有關討論正值本港口罩銷情上升。根據《香港01》早前報道，本地口罩品牌「thehongkong.mask」10月7日表示，單日營業額突然急升700%，估計與市民關注俄羅斯疑似肺鼠疫事件有關。

記者10月11日走訪荃灣南豐中心，有口罩店表示，10月9日及10日單日營業額由平日約2,000至3,000元升至逾萬元，更有顧客一次購買17盒口罩。另有家長花300元購買3盒小童口罩，坦言除了擔心肺鼠疫，亦憂慮子女感染季節性流感。

口罩店GOLDPRO在門口位置貼有俄羅斯懷疑肺鼠疫相關的新聞。（董素琛攝）

28歲女研究員病逝 俄官方否認鼠疫爆發

據路透社報道，28歲女研究員希皮洛娃（Darya Shipilova）任職伊爾庫茨克鼠疫防治研究所，9月29日因嚴重肺炎入院，10月2日不治。

事件一度傳出她在實驗室打破裝有鼠疫病菌的試管而受感染，但俄羅斯官方否認發生生物安全事故，強調當地沒有確診鼠疫個案，死者病因仍然未明。

圖為死者希皮洛娃（Darya Shipilova，紅圈示）。（《紐約郵報》截圖）

世衛未發現持續傳播 香港機場加強監察

根據世衛10月10日通報，俄方已進行逾5,500次檢測，未發現高危病原體，所有接觸者均沒有出現症狀，亦未發現持續傳播證據，但死者真正病因仍未確定。

香港衞生防護中心今日（12日）表示密切跟進俄羅斯一宗「不明原因嚴重肺炎」死亡個案。（資料圖片）

香港衞生防護中心於10月12日表示，密切跟進俄羅斯一宗「不明原因嚴重肺炎」死亡個案，雖然世衞最新公布從俄羅斯當局取得的資料，目前未發現與事件相關的持續傳播證據，但衞生防護中心為審慎起見，已採取一系列防控措施，並會繼續密切監察事態發展，迅速應變，嚴防輸入個案，保障市民健康。

肺鼠疫主要透過近距離接觸患者呼吸道飛沫傳播。感染及傳染病科專科醫生林緯遜接受《香港01》訪問時表示，現階段未有確實證據證明肺鼠疫爆發，市民毋須過分恐慌，正確佩戴口罩及注意手部衞生有助預防感染。

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