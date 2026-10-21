貿發局主辦香港國際眼鏡展11月登場　AI智能眼鏡及銀髮產品成焦點

貿發局主辦的第34屆香港國際眼鏡展11月4日至6日在會展舉行。今屆以「睛彩新視野」為主題，雲集來自14個國家及地區逾600家展商，展示智能眼鏡、眼科保健、運動及專業眼鏡等產品。



貿發局主辦的第34屆香港國際眼鏡展11月4日至6日在會展舉行。

貿發局副總裁林玉鳳表示眼鏡產業正迎來由科技創新、可持續發展及生活方式轉變所帶來的新機遇。以AI智能眼鏡為例，去年全球出貨量達870萬台，按年增長322%，發展勢頭方興未艾。今屆香港國際眼鏡展除了展示最新產品和技術，更希望啟發業界以嶄新視角探索市場潛力，促進跨界合作。

眼鏡產業正受惠於科技創新、人口老化及生活方式轉變等因素帶動，市場持續升級轉型。其中AI智能眼鏡發展尤其迅速。根據市場研究數據，2025年全球AI眼鏡出貨量達870萬台，按年增長322%；2026年首季全球智能眼鏡出貨量達356.6萬台，按年增長130.1%，反映智能眼鏡逐步由新興產品走向主流市場。展會將展示多款結合人工智能（AI）及擴增實境（AR）技術的智能眼鏡產品，包括具備即時翻譯、AI語音助理、導航及4K拍攝等功能的智能眼鏡，拓展日常生活及工作應用場景。

除了智能科技外，銀髮經濟亦成為展會另一焦點。多家展商將帶來專為長者設計的漸進鏡片、智能老花眼鏡及骨傳導音訊眼鏡等產品，回應人口老化帶來的護眼及視力保健需求。兒童護眼產品、運動及功能性眼鏡，以及綠色環保物料和可持續生產技術亦將於展會亮相。