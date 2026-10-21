天瑜醫療事故｜陸偉雄指死因庭與醫委會研訊目的不同　可各自處理

患有惡性腫瘤橫紋肌肉瘤的女童周天瑜於2020年在瑪麗醫院進行手術期間，延誤輸血48分鐘，事後變為植物人，至2024年離世。天瑜爸爸早於2021年向醫委會投訴涉事的麻醉科呂醫生，原訂本月27至30日進行紀律研訊，惟近日收到通知，醫委會以等待死因庭結果為由，押後研訊，他昨日受訪深表無奈，並提到不知何時召開死因庭，憂醫委會研訊遙遙無期。



一直協助天瑜爸爸的大律師陸偉雄向《香港01》表示，對醫委會在原訂研訊日期前一周突然通知押後感愕然，並指出死因庭與醫委會紀律研訊各有目的，前者查找死因，後者查明涉事醫生有否違反專業及操作、涉醫療失誤，醫委會押後研訊屬不必要：「我唔覺得要等埋一併考慮，可以各自處理。」



陸偉雄也指出，天瑜爸爸近年患病，難料未來健康狀況，如不幸惡化也會影響醫委會紀律研訊與死因庭，也擔心如按醫委會說法，目前死因庭遙遙無期，紀律研訊會等同無了期押後。他敦促醫委會盡快進行相關紀律研訊，如必須押後，應公開向公眾交代原因。



圖為2026年3月10日，小天瑜離世兩周年，天瑜爸爸發文悼念，並附上一張女兒的照片。（天瑜醫療事故關注組圖片）

患有惡性腫瘤橫紋肌肉瘤的女童周天瑜2020年在瑪麗醫院進行手術期間，延誤輸血48分鐘，事後變為植物人，至2024年離世。

天瑜爸爸早於2021年向醫委會投訴涉事的麻醉科呂醫生，原訂本月27至30日進行紀律研訊，惟近日收到通知，醫委會以等待死因庭結果為由，押後研訊，他昨日受訪深表無奈，並說不知何時召開死因庭，憂醫委會研訊遙遙無期，又透露其身體狀況欠佳，「係唔係要等我死咗先處理到？」

一直協助天瑜爸爸的大律師陸偉雄表示對醫委會突然押研訊感愕然，並指出死因庭與醫委會紀律研訊各有目的，認為可分開處理。（資料圖片／湯致遠攝）

一直協助天瑜爸爸的大律師陸偉雄向《香港01》表示，對醫委會在原訂研訊日期前一周突然通知押後感愕然，並指出死因庭與醫委會紀律研訊各有目的，前者查找死因，後者查明涉事醫生有否違反專業及操作、涉醫療失誤，認為可分開處理：「我唔覺得要等埋一併考慮，可以各自處理。」

陸偉雄也指出，目前有一重要考慮因素是天瑜爸爸近年患病，難料未來健康狀況，萬一未來不幸惡化，也會影響醫委會紀律研訊與死因庭。

他又說，大家近年也關注醫委會有部份案件研訊拖延多年，擔心天瑜事故的研訊也會拖延多年，也擔心按醫委會說法，目前死因庭遙遙無期，紀律研訊會等同無了期押後。他敦促醫委會盡快進行相關紀律研訊，如必須押後，應公開向公眾交代原因。

陸偉雄敦促醫委會盡快進行相關紀律研訊，如必須押後，基於透明度、知情權等考量，醫委會應公開向公眾交代原因，「外界係有期望，公眾人士會想知道真相。」

2020年，女童「小天瑜」周天瑜於瑪麗醫院因醫療事故成為植物人，延至去年離世。（資料圖片）

女童天瑜於2018年10月證實患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤（Rhabdomyosarcoma），在接受化療後病情曾出現好轉。不過，2020年，她在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術時疑出現醫療事故，在手術中延誤輸血長達48分鐘，最終因長時間缺氧變成植物人。天瑜最終在2024年3月10日離世。周爸爸當時指，對女兒的離世感到萬分心痛和不捨，會盡力為她尋回公道。

周爸爸在其後透露不幸患上惡性肌肉腫瘤，且已擴散至左邊肺部。他於2024年3月15日順利接受了切除肺葉癌細胞手術，手術後情況穩定並在病床上「舉V」報平安。

圖為2026年5月22日，天瑜爸爸於社交平台發文，指小天瑜的醫療事故有兩項事態更新。與此同時，他身體近期屢現不適，癌症相關指數也持續走高。（天瑜醫療事故關注組Facebook圖片）