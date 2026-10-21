法國示威｜科大、中大、港大均有學生在當地交流　已提醒注意安全

法國近期多地出現示威及衝突，港府因應對法國發出黃色外遊警示。科大、中大及港大今日（21日）回覆查詢時確認，目前有學生正在法國參與由大學安排的交流活動，其中港大有35名學生正在法國和意大利交流。大學已主動聯絡同學，或要求身處當地的學生匯報安全狀況，並提醒注意安全。



2026年10月17日，法國巴黎，一名法國警員嘗試撲滅正在燃燒的單車。當時，由「黃背心」運動發起的全國性抗議活動正在進行，旨在反對高昂的生活成本和不斷上漲的燃料價格。（Reuters）

科大：已要求匯報安全狀況

科大表示，鑑於香港特區政府對法國發出黃色外遊警示，大學已要求身處當地的學生匯報安全狀況。大學亦會與當地夥伴院校保持緊密聯繫，以確保學生安全。校方將密切關注當地局勢及學生情況，並為有需要的同學提供適切支援。

科大稱，亦會與國際基因工程機器大賽（iGEM）的主辦單位保持緊密聯繫，以確保學生在安全情況許可下參與比賽。

科大。（資料圖片）

港大：35名學生身處意法交流

港大表示，目前共有35名學生正在法國和意大利院校參與海外交流計劃。大學已主動聯絡相關同學，提醒他們注意自身安全。大學正密切留意事態發展，與合作院校和同學保持溝通，隨時提供適切支援。

中大：已提醒在法學生注意安全

中大稱，有學生在法國參與交換生計劃，大學已提醒在法學生提高警惕和注意安全，並與學生及夥伴院校保持溝通。校方已向iGEM主辦單位了解比賽安排及相關應變措施，會密切留意事態發展，適時為學生提供協助。

香港中文大學。（資料圖片/方承恩攝）