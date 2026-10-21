蔡天鳳案｜鄺港智突取回錶行結餘140萬　著職員刪對話時聲音好sad

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(21日）在高等法院續審，錶行職員陳亮恒繼續作供，並透露更多與鄺港智作手錶交易的細節。



陳亮恒指，鄺港智在2020年中向他的公司買錶，一直都無親身出現，並會派「助手」Damon來取貨，後來他才知那名「助手」，實為其兄鄺港傑。陳又指鄺港智曾有一段時間無買錶，至2022年底才再有交易，二人亦在同年中才第一次見面。

陳又憶述鄺在2023年2月21至23日曾聯絡他，並問他其錶行戶口的情況，鄺並取回戶口餘款140萬及一隻手錶，至同月23日晚，鄺突然叫陳刪除二人的對話，陳覺鄺港智的聲線「好sad」。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

陳亮恒稱，鄺港智(圖)最後叫他刪除通話紀錄時聲音「好sad」。(資料圖片)

陳亮恒指蔡天鳳曾多次轉款到其公司，總款額達2615萬元。(Abby Choi IG)

鄺港智多次買錶均由蔡轉賬支付

控方指，根據陳所屬公司的記錄，蔡天鳳曾多次轉帳到其公司。陳亮恒指，鄺港智會在相近日子揀選數隻手錶，然後一次過付款，並強調鄺先付錢，才可取錶。他亦確認，文件顯示都是由蔡轉帳。

鄺港智會派助手來取錶

庭上提及鄺港智買錶的發票，當中的牌子包括Hublot、Blancpain和勞士力（Rolex)。控方問鄺港智如何取錶，陳指鄺表示一名叫Damon的助手，會到陳的尖沙咀金馬倫道的店舖取錶。Damon到達前，會發訊息或致電陳，陳會帶錶到樓下找Damon，他不知道Damon是鄺港智的哥哥鄺港傑。

陳亮恒稱，鄺港智曾稱會派「助手」來取錶，他後來才知那名「助手」是其兄鄺港傑(圖)。(網上圖片)

以現金交收是行規

此外，陳指鄺港智也有向其公司出售「非常貴嘅手錶」，方式是雙方商議好價錢後，Damon帶錶到其公司，其公司會給現金予Damon。陳指以現金交收是行業慣常做法。控方問，錶行收取款項是否會透過轉帳，陳回應指也會收取現金。

鄺港智曾有一段時間沒買錶

控方指，鄺港智於2021年有定期買錶，但於該年年底後，他有一段時間沒有買錶，直至2022年年底才再買錶。陳同意並說：「有幾個月可能佢（鄺港智）都無問過手錶嘅嘢。」陳於2022年7月才第一次和鄺港智見面。他解釋，鄺港智表示會返港，二人相約在尖沙咀晚膳。

蔡曾過數總額2615萬元

控方又指，蔡共31次轉帳予陳的公司，總款為2615萬元，但同時發票金額的總數為1700多萬元。陳解釋，當中涉及大量發票，他需在短時間找給警方，陳指那是完整的發票紀錄。

鄺港智突查問其帳戶金額

陳又指，鄺港智於2023年2月21日下午4至5時左右，通過微信致電他，問：「在你公司仲有幾多錢。」另提及一隻手錶。陳解釋，鄺港智之前向其公司出售手錶，賣錶所得的140萬元仍在其公司戶口。至於鄺提到的手錶，陳指是鄺曾經向其公司購買的一隻Patek Phillippe手錶，但一直未有取走。

陳把現金與錶交給鄺

陳指，鄺當時指翌日會到來取款和錶，鄺並於22日中午透過微信致電陳，鄺稱他將近到達，著陳準備到樓下。庭上播放當天下午1時許的閉路電視片段，陳指片段顯示他把兩袋物品交給鄺，一袋是現金，另一袋則是連錶盒的錶。

鄺要求刪除對話聲音好sad

此外，陳指於23日晚上再收到鄺的電話，著陳刪除兩人在微信之間的訊息對話，和在微信中移除鄺。陳形容鄺的聲音「好怪」，和平常的聲音不同：「好似好sad。」他又認為鄺的要求「古怪」，但依言照做。

鄺叫陳取盒並寄回廣州

陳亦指，鄺也曾經致電他，指一名朋友在港買了東西，著陳到金鐘港麗酒店禮賓部取回。其後，鄺的朋友致電陳，著他到酒店取回一些盒，陳的同事亦有前往取盒。陳指，該些盒包括LV、Chanel和Hermès手袋空盒，另有一個錶盒。鄺的朋友著陳把所有盒寄到廣州，而陳只寄出錶盒。

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