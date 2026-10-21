蔡天鳳案｜錶行職員憶鄺港智求找過百萬名錶　有錶經蔡轉賬付款

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(21日）在高等法院續審，曾售錶予鄺港智的錶行職員作供。



該錶行職員指，他在約2020年中經朋友介紹認識鄺港智，鄺表示想找150多萬的Patak Phillippe手錶，後來鄺向其公司買了3隻錶。該職員又指，鄺又買了一隻約26萬的伯爵錶，該錶經轉賬支付，付款人是蔡天鳳，鄺曾向他透露蔡是其前妻。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

證人稱，記得鄺港智購買一隻價值26萬的伯爵錶時，是由蔡天鳳轉賬支付。(蔡天鳳IG)

鄺稱要買比較貴的手錶

貴族鐘錶職員陳亮恒作供，指經舊同事介紹認識有意買錶的鄺港智。於2020年6月尾，陳和鄺開始透過微信聯絡，鄺向陳查問手錶和價錢。陳指，鄺當時有意購買的是「比較貴嘅手錶」，為一隻150多萬的Patak Phillippe手錶，但陳的公司當時未有存貨。約1個多月後，鄺再問其他牌子，同時陳的公司亦有該Patak Phillipp的手錶。鄺在第一次買錶時，共買了3隻手錶。

購買26萬手錶由蔡天鳳付款

控方出示一張日期為2020年8月13日開出的發票，該發票是發給鄺港智的，指鄺購買一隻26萬元的Audemars Piguet，該錶以轉帳方式支付。控方問，紀錄顯示是蔡天鳳轉帳，陳稱不知道該人是誰，鄺港智曾透露那是他的前妻。

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