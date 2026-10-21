天瑜事故醫委會研訊押後　家屬疑有心拖延　議員促如期研訊延判決

患有惡性腫瘤橫紋肌肉瘤的女童周天瑜於2020年在瑪麗醫院進行手術期間，延誤輸血48分鐘，事後變為植物人，至2024年離世。據家屬所述，醫委會以等待死因庭結果為由，押後原定本月27至30日進行的紀律研訊；惟較早前死因庭又稱得悉醫委會研訊將進行，可能涉及死因研訊相關證人及證據，在考慮死因研訊合適時間時會一併考慮醫委會研訊日期。



天瑜爸爸今午再接受《香港01》訪問形容目前情況如「你等我、我等你」，又指醫委會昨日向他稱會通知死因庭研訊押後，請對方排期，惟他不解醫委會早知死因庭未召開，為何不早半年作相關決定及通知，等到距研訊前一周才突然通知，既令他白等、期望落空，亦令他質疑醫委會有心拖延，「難聽啲，畀我觀感，醫委會喺到拖時間。」



協助天瑜爸爸的立法會議員陳凱欣也表示，家屬無力反對醫委會的決定，死因庭排期日子未明，明白家屬的無奈及不滿。她認為，醫委會應作彈性處理，如期進行紀律研訊，待所有證人完成作供，並等待死因庭有結果，再作出判決。



天瑜爸爸表示，對醫委會的決定感無奈。（資料圖片）

天瑜爸爸指，昨接到醫委會通知，原定本月27至30日的紀律研訊將押後，等待死因庭結果。然而，他今年9月已收到死因庭信件，稱死因裁判官得悉醫委會研訊將進行，可能涉及死因研訊相關證人及證據，在考慮死因研訊合適時間時，會一併考慮醫委會研訊日期。

醫委會今午回覆《香港01》查詢指，死因研訊中有可能披露進一步的證據及相關事實資料有助研訊小組更全面地審理此個案，具有重要的參考價值，研訊小組主席因此決定押後研訊。

天瑜爸爸形容目前情況如「你等我、我等你」，醫委會昨日雖向他稱會通知死因庭研訊押後，請對方排期。他表示，今年初已知死因庭會召開死因研訊，據其了解，醫委會與死因庭間並非毫無溝通，所以難以理解醫委會何以早知會開死因庭，卻沒有及早作相關決定及通知，等到距研訊前一周才突然通知，「如果要咁處理，點解唔可以更早決定？」

他又說，等醫委會進行紀律研訊已等了好幾年，一心以為下周展開研訊，終於有曙光、有轉機，卻突然被告知押後，令他白等、期望落空，感到非常沮喪，他亦不禁質疑醫委會有心拖延，「難聽啲，畀我觀感，醫委會喺到拖時間。」

立法會議員陳凱欣表示，家屬無力反對醫委會的決定，死因庭排期日子未明，明白家屬的無奈及不滿，建逸醫委會彈性處理，如期進行紀錄研訊，待所有證人完成作供，才押後判決，等待死因庭結果。（資料圖片／陳葦慈攝）

協助天瑜爸爸的立法會議員陳凱欣表示，一直與天瑜爸爸緊密連繫，過往不論是死因庭、抑或醫委會紀律研訊，大家也想知悉明確日期，在知悉醫委會研訊將於本月27至30日進行，她也騰空日程，希望到場旁聽，惟研訊突然押後，令她跟家屬均感非常無奈。

她也指出，醫委會並非今日才知道死因庭未召開，現時死因庭稱會考慮醫委會研訊時間，醫委會又以等死因庭結果為由押後研訊，但到底這些研訊會押後至何時，家屬至今無從得知，只能「等了又等。」

陳凱欣說，天瑜爸爸近年患病，已苦撐很長時間，每一個月等候對他而言也痛苦，更甚的是家屬根本無力反對醫委會的決定，死因庭排期日子未明，能明白及理解家屬的無奈及不滿。

她認為，天瑜爸爸早於2021年就天瑜事故向醫委會投訴，涉及涉事醫生是否有醫療失誤、有否篡改紀錄，當時天瑜仍然在世，不理解醫委會「由2021年到2026年等緊乜嘢」。除卻天瑜的個案，她說目前也有另一個案是要等死因庭結果，方能進行醫委會研訊，她建議醫委會應作彈性處理，如期進行紀律研訊，待所有證人完成作供，並等待死因庭結果，才押後判決。

患有惡性腫瘤橫紋肌肉瘤的女童周天瑜2020年因在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術時，疑有醫療事故致延誤輸血長達48分鐘變成植物人。（Facebook@天瑜醫療事故關注組）