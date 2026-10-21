法國示威｜港府發黃色外遊警示　保險業：避開騷亂區行程續受保障

法國近期多地出現示威及衝突，港府因應對法國發出黃色外遊警示，港人近日如到當地旅遊，保險是否會受理賠償？有保險業界指，若旅遊人士選擇繼續行程，不到訪騷亂暴動地區，可繼續受到保障。黃色外遊警示生效期間，旅遊人士如欲取消行程，可先聯絡旅遊承辦商退款，未能全額退款亦可聯絡保險公司退回餘額。但她強調，投保人如有任何保單問題，應聯絡所屬的保險公司。



2026年10月17日，在巴黎共和國廣場附近的一條街道上，一名抗議者手持法國國旗。（Reuters）

保險業聯會行政總監劉佩玲。（資料圖片/黃寶瑩攝）

港府對法國發黃色外遊警示 港人到當地旅遊保險有效受保嗎？

保險業聯會行政總監劉佩玲表示，部份保單訂明騷動、暴動取消行程受保的話，可先聯絡旅遊承辦商退款，若未能全額退款可聯絡保險公司。黃色外遊警示生效期間，旅遊人士如欲如欲取消行程，同樣可先聯絡旅遊承辦商退款。她指，若旅遊人士選擇繼續行程，不到訪騷亂暴動地區，可繼續受到保障。

法國近期多個城市爆發騷亂，抗議生活成本上漲和公共服務下降的示威活動失控。示威活動10月17日失控，數十萬人上街抗議，多個城市爆發騷亂，發生一連串襲擊警員、建築和搶劫等暴力事件。港府日前對法國發出黃色外遊警示，提醒市民留意當地因示威引發的暴力衝突與破壞，如非必要應避免前赴示威區域。