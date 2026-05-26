山頂凌霄閣6月舉辦光影匯演　山頂纜車推出優惠套票

今年是山頂纜車投入服務第138周年，纜車公司今日（26日）宣布，將於5月30日至6月5日推出優惠套票，市民可以138元購買山頂纜車來回車票及凌霄閣摩天台428單次入場票。此外，凌霄閣將於今年6月舉辦光影匯演，透過立體投影技術呈現香港每個角落，讓觀眾感受本港光采。



凌霄閣將於今年6月舉辦光影匯演，透過立體投影技術呈現香港每個角落，讓觀眾感受本港光采。（山頂纜車有限公司提供）

山頂纜車將於5月30日至6月5日推出「138 周年限時快閃優惠」，市民可用138元的優惠價，在山頂纜車官方網站購買來回車票及凌霄閣摩天台428單次入場票，小童及長者的價錢則為90元。

此外，滙豐保險與山頂纜車將於6月在凌霄閣舉辦全港最高的立體光影匯演「滙映山頂」，透過生動的立體投影技術，帶領觀眾遊歷香港。

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山頂纜車亦將舉辦「#PeakTram138照片徵集比賽」，市民於 2026 年 5 月 30 日至 6 月 30 日期間，將曾在山頂拍攝的照片，及其故事上載至個人 Facebook 或 Instagram或小紅書帳戶，加上標籤 #PeakTram138，並標記山頂纜車及兩位朋友即可參與。是次活動將選出 10 個最動人的故事，每位得獎者將獲得「山頂纜車優惠套票」兩套及山頂纜車紀念磁石套裝2份，其作品亦有機會收錄於山頂纜車官方社交平台的周年紀念特輯之中。