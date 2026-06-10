山頂沉浸式光影匯演6.13起每晚上映3場　另一新光影項目暑假推出

上演為期一年的山頂沉浸式光影匯演，將於本周六（13日）晚正式開始，每晚上央三場，市民及遊客可在凌霄閣外免費觀賞這個全港最高立體光影。首映儀式今晚（10日）舉行，吸引不少人觀看。



文體旅局署理旅遊事務專員朱瑞雯表示，對比傳統遊覽景點，旅客現更追求沉浸式出遊體驗，香港必須發展全新獨一無二的旅遊地點。政府已決定以新項目取代幻彩詠香江，她表示暑假會推出全新光影計劃，相信兩個盛大項目能令遊客多次回訪山頂至香港。



滙豐保險聯同山頂纜車上演為期一年的沉浸式光影匯演，由本周六（13日）開始，每有3場表演。（陳巧恩攝）

滙豐保險聯同山頂纜車上演為期一年的沉浸式光影匯演，由本周六（13日）開始，每有3場表演。（陳巧恩攝）

滙豐保險聯同山頂纜車上演為期一年的沉浸式光影匯演，由本周六（13日）開始，每有3場表演。（陳巧恩攝）

滙豐保險「滙映山頂」光影匯演詳情：

上映日期：由2026年6月13日起為期一年

地點：山頂道花園（凌霄閣外）

時間：晚上7:30、晚上8:30、晚上9:30 （每晚三場；每小時一場）每節約10分鐘

費用：免費觀看



匯演展示廟街美食、啟德體育園及維港夜景

匯演以香港地標太平山頂的凌霄閣，變成面積達1,500平方米的螢幕。10分鐘的匯演由代表兩大品牌的角色——滙豐銀行獅子Steven 、Stitt以及山頂纜車為是次合作而打造的全新角色「peak仔」，透過投射影片，帶領觀眾穿梭香港特色，包括走進廟街看特色美食，到啟德體育園觀賞七欖比賽，最後遊覽維港欣賞夜景，為觀眾帶來沉浸式觀光體驗。

技術團隊歷時半年規劃投影設計，特別訂製具備溫濕度控制的戶外防護裝置。是次項目採用先進光雕投影技術取代傳統燈泡，大幅節省超過75%電力消耗，以科技踐行可持續發展。

凌霄閣觀景台上設有打卡位，滙豐銀行獅子Steven和Stitt手持奶茶和蛋撻，向遊各推廣香港美食，希望旅客打卡時把香港特色帶回國。

文化體育及旅遊局署理旅遊事務專員朱瑞雯提到，未來會有另一光影計劃，相輔相成吸引遊客。（陳巧恩攝）

署理旅遊事務專員：旅客現更追求沉浸式出遊體驗

文體旅局署理旅遊事務專員朱瑞雯致辭時提到，近年旅客旅遊習慣改變，對比傳統遊覽景點，現更追求沉浸式出遊體驗，香港必須發展全新，獨一無二且充滿香港特色的旅遊地點。

她表示，是次聯盛活動正好為香港旅遊注入新活力和吸引力，亦是一個例子闡述私人機構亦可與政府攜手發展旅遊經濟。她亦補充在未來暑假會推出全新光影計劃，相信兩個盛大項目能令遊客多次回訪山頂至香港。

滙豐集團環球保險業務行政總裁文德華分享自己的子女都在山頂長大。（陳巧恩攝）

藝人佘詩曼提到，山頂適合遊客一站式體驗香港。（陳巧恩攝）

滙豐環球保險業務行政總裁文德華致辭提及自己與山頂有着微妙關係，10年前搬來港工作住處便是山頂種植道，讚揚香港有着最美的夜景，期望是次活動能帶領更多香港市民和國際遊客欣賞香港景色。

藝人佘詩曼亦有到場，分享數年前到訪山頂，帶朋友到山頂欣賞夜景，享受美食和購物。