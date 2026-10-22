大專生性侵4女童　一名14歲女事主自殺揭發　認12罪囚10年

大專生涉在小紅書及網上認識多名未成年少女後，分別與她們到酒店並作出性侵行為。其中一名14歲少女一個月後自殺身亡，少女母親在少女的iPad內容揭發事件，警方調查發現大專生另涉性侵數名女童。大專生早前承認企圖強姦等12罪(HCCC443/2025)，相關報告指被告曾言，他與多名成年女性有性關係，涉案事主們只佔其少數。



高法官陳慶偉今(22日)指，被告在社交網站向年輕少女下手，是精心策劃，案中有一名受害人輕生，被告仍然無悔意，看不到有其他案件比今次嚴重。12項控罪部份以最高刑罰為量刑起點，經認罪扣減後，共判監10年。



被告承認12罪包括製作兒童色情物品

被告范致遠，22歲，案發時是副學士學生，並在醫療輔助隊任兼職。他承認2項促致16歲以下兒童製作兒童色情物品、1項企圖和16歲以下女童非法性交、2項向16歲以下兒童作猥褻行為、4項非禮、1項企圖強姦、1項管有兒童色情物品和1項製作兒童色情物品，合共12罪。

被告范致遠在高等法院承認性侵4名女童。(葉志明攝)

被告酒店房企圖與X性交

案情指，14歲的女事主X於2023年8月在小紅書認識被告，兩人其後成為情侶，並有交互性器官照片，同月相約在旺角時鐘酒店見面。被告在房摸X並企圖強姦她，X稱痛而停止。被告要X手淫。X約一個月後自殺，其母其後在X的iPad發現X曾向朋友投訴曾遭人性侵。X母就事件報警，被告被捕後，警方發現他另性侵了3名未成年少女。

事主Y及Z均曾在時鐘酒店遭性侵

案發時15歲的Y，同樣在小紅書認識被告，二人曾在時鐘酒店見面，被告摸Y的胸，但Y拒絕與被告性交。另一女事主Z，案發時15歲，她與被告在2022年8月在交友程式認識，同樣有到時鐘酒店見面，被告有摸Z的腳，並試圖摸她的臀，Z即離開酒店，但事後有向被告發送胸和私處照片。

事主A在巴士上被摸胸

第四事主A，案發時14歲，她於2022年玩網上遊戲認識被告，兩人同年6月首次見面，被告送A回家時在巴士上摸A的胸，A大驚，被告遮其咀說因太喜歡A，又向A道歉，A原諒被告，兩人同年7月在時鐘酒店，A堅拒性交，被告最終未能成功。

被告曾指涉案女童只屬少部份

法官早前引述被告的心理報告指，被告自稱與多名成年女性有性關係，涉及本案的4名女童只佔當中的少部份，故被認猋其重犯機會屬中等偏高，亦覺他並無悔意，精神科報告亦認為被告重犯機會高。法官則指，根據案情，被告或涉另外侵犯5名女童，曾著控辯雙方就該些事宜索取指示。