街頭健身的人｜奀瘦宅男苦練8年變街健冠軍　冀破局限傳熱血精神

近年室內健身中心開至成行成市，卻有一班熱愛街頭健身的好手，無懼天氣悶熱，仍在戶外及公園揮灑汗水。其中身兼街頭健身運動員及教練的邱家榮（阿榮），在公園單槓上飛躍，一頭白髮被市民誤以為是「阿伯」，將片段拍下並發上社交平台，引起網上熱議。實際上，阿榮只得27歲，更是圈中公認的「力量高手」，曾奪香港錦標賽冠軍。他笑說首次被誤認阿伯，「冇咩嘅，大家都係笑吓」。



他現時開設室內訓練場開班授徒，每周亦會抽時間到戶外練習，「呼吸新鮮空氣」，看見新人戶外練習時更會默默指導，希望傳承自身經驗，讓更多人享受街健樂趣。



阿榮曾摘下香港街健錦標賽冠軍，不少外國賽事中都可看見他挑戰極限的蹤影。（夏家朗攝）

阿榮中六時接觸街頭健身，現年27歲，早已是香港街頭健身代表人物之一。他曾摘下香港街健錦標賽冠軍，教過的學生超逾百人，不少外國賽事中也可看見他挑戰極限的蹤影。

阿榮曾摘下香港街健錦標賽冠軍，不少外國賽事中都可看見他挑戰極限的蹤影。（夏家朗攝）

街健分為「靜態力量」及「動態花式」兩種動作元素，阿榮是「靜態力量」佼佼者，「俄式掌上壓」、「暴力上槓」、「人體國旗 」都難不倒他。而「動態花式」亦不在話下，他在雙手沾上防滑鎂粉，一舉躍上單槓，在槓上愈盪愈高，猛然翻身，眨眼間已完成一套經典動態花式動作「Swing 360」。動作背後，是8年如一日的艱苦訓練。

自稱8年前是宅男 玩街健只因想操體能

阿榮身材健碩，充滿陽光氣息，但他自稱8年前是位「奀瘦宅男」。他笑說：「我一開始只係個平平凡凡嘅中學生，日日返屋企打機嘅宅男，好少做運動，做運動都係被迫。」與街健結緣，其實是無心插柳。阿榮中學時選修體育，他認為「讀書唔叻」，想靠體能加分，於是就拼命練習引體上升。

阿榮自稱8年前是「奀瘦宅男」。（受訪者提供）

初次完成俄式掌上壓後「開心到瞓唔着」

「咁嗰陣時都未知咩叫街頭健身，但當時都會關注關於操嘢嘅平台」，當時阿榮看到表演「俄式挺身掌上壓 」的影片，「覺得好神奇」，便開始每日一步一步練習，約5個月後成功做到動作，阿榮說當時「嗌咗出嚟！開心到瞓唔着」。初嘗成功滋味，他一招接着一招學習，至今堅持了8年。

靜態動作「單手後水平」。（夏家朗攝）

中途曾因肌肉勞損想放棄

8年光陰，佔了阿榮逾三分之一成長時間。街健並非特技表演，而是一項極限運動，需要不斷挑戰身體極限，不少人練到周身酸痛時會選擇中途放棄，為何他可以堅持？阿榮透露，中途曾因肌肉勞損操練不順，一度想放棄街健，「但街健改變了我的人生，包括外在及內在，令我明白堅持的重要，遇事不應輕易放棄，最後都係逼自己堅持落去，始終都係唔想放棄，想行埋條路」。

以前住嗰度可能會有邨童，當時細細粒、瘦瘦哋，見到人哋可能要低頭行，唔敢望住人，嗰陣時諗萬一畀人恰點算呢? 萬一身邊有朋友畀人恰點算呢？ 街頭健身運動員及教練邱家榮

阿榮又分享，以前遇到困難會「縮沙」，如今歷經磨練，心靈及身體都比較強壯，「可以保護到自己，保護到人，街健改變了我」。

歷經7年磨練，阿榮說現時心靈及身體都比較強壯，「可以保護到自己，保護到人，街健改變了我」。（夏家朗攝）

從維園玩到自己開設室內訓練場，當初的興趣變成事業，阿榮說較以往少了時間操練，但樂見愈來愈多人認識這項運動，「成班朋友一齊練，大家面對住同一個目標，一齊努力，嗰個感覺真係好熱血，個畫面我到𠵱家仲記得」。

從維園玩到自己開設室內訓練場，當初的興趣變成事業，阿榮說較以往少了時間操練，但樂見愈來愈多人認識這項運動。（夏家朗攝）

從維園玩到自己開設室內訓練場，當初的興趣變成事業，阿榮說較以往少了時間操練，但樂見愈來愈多人認識這項運動。（夏家朗攝）

但街頭健身走入室內，會否與「街頭」理念背道而馳？阿榮指，街頭健身亦稱徒手健身，特點在於不受器材、場地及時間限制，可隨時隨地進行，「室內或者室外都冇所謂」。他認為，現時室內場數目增加是好現象，「以前我哋冇得揀，被迫喺戶外設施或者環境唔好嘅公園練，如果練習外國級數動作會受限」。

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不過，出身街頭的阿榮現時亦會抽空到戶外公園訓練，「呼吸吓新鮮空氣，曬吓太陽，都係一個唔錯嘅體驗」。訪問當日，不時有在戶外練習的人跟阿榮打招呼，他笑說「有時喺街見到啱啱開始接觸嘅人會諗起以前嘅自己」，當時沒有專項教練及適當學習環境，只能「土法煉鋼」自學，受傷與疼痛是常事。吃過苦，便想為後人植樹栽花，阿榮在公園看見新手時，不時會指導「贈言」一兩句，讓他們更快上手，希望傳承街健熱血精神。