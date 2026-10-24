街頭健身的人｜OL變街健好手　走遍全港尋隱世訓練場自製街健地圖

近年愈來愈多人迷上街頭健身，公園裏不時會看見一班人輕巧飛躍的景象，當中不乏女性身影。平日穿梭冷氣房的Office Lady蔡潁桐，下班後便化身街健好手，於單槓上翻身飛舞，揮灑自如。她去年奪下香港街健錦標賽季軍後，今年更代表香港出戰歐洲比賽。每逢周末，潁桐會四出到不同地方，發掘香港的隱世單槓，冀望可構建香港街健地圖，便利不同街健愛好者。



25歲的蔡潁桐3年前因想加強上肢力量，從而接觸街健，去年奪得香港街健錦標賽季軍，今年更代表香港出戰歐洲。（湯致遠攝）

近年有不少女性加入街健大家族，身手與男士不相伯仲。25歲的蔡潁桐3年前因想加強上肢力量，從而接觸街健，她去年奪得香港街健錦標賽季軍，今年更代表香港出戰歐洲。

平日，蔡潁桐是一名office lady，需要在工餘時間捉緊時間練習，公園、家中地面、室內運動場都是她練習的場地。（湯致遠攝）

平日，蔡潁桐是一名office lady，需要在工餘時間捉緊時間練習，公園、家中地面、室內運動場都是她練習的場地。周末，她有另一個特別任務，搭車去不同地方發掘香港18區的隱世單槓，並分享至社交平台，冀建立香港街健地圖。

街頭健身公開資料少 萌生自製街健地圖

她表示，香港街健設施資料少，即使是康文署網站，也只顯示公園名稱，但沒有任何設施資料，使用者需到場才知悉器具種類，更有可能「白跑一趟」。她於是萌生透過平時四處試玩的機會，尋找不同地區的街健設施，並製作地圖，「讓一班喜歡街健愛好者，或者有意欲踏出第一步的朋友，都可以透過地圖找到免費的戶外健身設施」。

除了香港，潁桐亦曾探索歐洲的街健設施，認為歐洲設施會更齊全，一個公園齊集不少街健玩家會使用的器材，例如不同高度的單槓及雙槓等。潁桐又指出，香港近年戶外健身設施進步不少，增添不少新型器材，惟希望當局設計設施時，在高度及寬度方面可以更大膽。

潁桐會拍下練習片段，並上傳至社交平台，分享單槓使用感受。（湯致遠攝）

不喜傳統Gym room太靜 更愛戶外熱鬧氛圍

問及為何當初沒有去室內健身中心進行相對安全及舒適的練習？她笑說，「傳統Gym room多數會感覺像一個運動版自修室，每個人都埋頭苦幹，做自己的訓練，沒有交流，我會感覺好悶」。與室內健身不同，潁桐說在戶外玩街健時會認識不同街健愛好者，透過與不同人交流，可以得到更多靈感。

訪問當日，不少人在潁桐進行高難度動作時投來好奇眼光。潁桐表示，玩街建的女生不多，不少人看見女生進行槓上動作時感到驚訝，「竟然會有一個女仔識做呢類動作」的驚嘆聲不，時在她身邊出現，但潁桐則想着如何再進一步，將動作做得更完美。

近年都多了女生玩街健，幾年前只有兩至三個人參與香港錦標賽，去年已有10個女生報名，是一個很明顯的進步。 蔡潁桐

潁桐上槓時不時會深吸一口氣，她坦言有時會感到恐懼，雖然練習多次，亦會擔憂不能完成高難度動作。（湯致遠攝）

潁桐上槓不時會深吸一口氣，她坦言有時會感到恐懼，雖然練習多次，亦會擔憂不能完成高難度動作，「但街健最有魅力就是挑戰性，你每次訓練花式時，好多嘢都無法預計，但呢類挑戰會令到我好想去解鎖或者達成，呢個係我覺得街健最好玩的事情 」。