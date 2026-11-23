宏福苑大火一周年｜逾80戶再上樓 有居民申12次無果 準則成謎
大埔宏福苑大火快將一年，仍有不少居民未執拾完家中物件。政府7月曾聲稱，會以人性化安排上樓，具體怎安排？《香港01》整合多名居民申請上樓的訴求，有人想上樓執拾物件、有人想再回家、有人想帶長居海外的父母回家執拾，卻未獲安排。
消息指，所有上樓的申請都要先經警方批准。有居民引述成功上樓的居民稱，要「合理原因」。成功上樓的居民，有人單是提出「想回家」、有人回單位取證件、有人因已賣業權，要準備搬家，「成功」準則不一。
政府發言人11月12日回覆稱6月至今，安排了約80個住戶因「個別理由」返回單位收拾，另有30多個住戶正在安排當中，無回應過上樓是否要經警方批准、有幾多戶無法獲批、何謂「個別理由」等。
大埔宏福苑大火快將一年。這年，七座受災大廈的居民各獲安排上樓兩次，每次三小時，只限四人。七座樓共有1,736戶，兩輪分別有1,674戶、6,265人及1,438戶，共5,220人上樓。至於無受大火波及的宏志閣，居民在去年12月初取回必要物品、及後再獲安排兩次上樓。
因上樓時間有限，不少居民仍未執拾完個人物品。因此，居民希望政府安排第三次上樓。政府7月聲稱，會以人性化安排居民再上樓。
八居民申請2至12次 至今未成功
《香港01》接觸到八名自第二次上樓後，各向一戶一社工反映過2至12次，至今都未能再上樓的居民。他們想上樓的原因包括想回家、想安排無上過樓的年長家人回家、想執拾物品等。
居民
次數
申請渠道
原因
吳小姐
4次
電郵、WhatsApp
葉先生
2次
想回家
何小姐
4次
執拾個人物品
蘇先生
約4至6次
WhatsApp、電話
想回家、想執拾個人物品
張先生
2次
想執拾個人物品；家中長者都想執拾
胡小姐
12次
WhatsApp、電話
執拾個人物品
王先生
3次
父母是業主，從外國回來，從未上樓
業主外國定居未曾上樓 申請回家被拒
宏泰閣居民王先生的父母是業主，長期在外國接受治療，已不在香港定居，因此早前兩輪上樓，父母都無份回家執拾。
今年6月，他們回港簽署出售業權的意向書，亦希望可上樓執拾，與家園道別。王先生多次向一戶一社工反映，但對方僅稱「上面唔覆佢」、「要安排」，「最後一次社工同我講，淨係知道唔會有民安隊跟上樓，亦唔會有關愛隊喺學校幫手推嘢，只有警察跟上樓唔會幫手。」
王先生的父母11月會再回港，今年都會在香港。他期望可安排在父母在港時再上樓，讓父母可回家與家園道別。
宏仁閣中層居民胡小姐的父母首輪因腳患未有上樓，第二輪父親亦因腳痛而無法上樓。她的家狀態良好，大部份物件都完好無缺。胡小姐一直希望帶父親再上樓和執拾家中物品：「父親仲有物品，我哋幫到佢拎，佢一直講住。」第二次上樓後，她向一戶一社工反映過12次，至今未獲安排再上樓。
宏道閣居民吳小姐說，希望重回單位取回電器、廚具、杯碟、結婚相簿等物品，自7月先後4次向一戶一社工及解說專員申請上樓，均未獲安排。
有成功上樓的居民稱「找樓契」、有人稱要取證件、有人只說「想回家」。有居民稱要有新居地址、「理由恰當」，但無人知道具體準則為何。
消息指，社工申請上樓後，要獲警方批准，與警方確認時間後便可上樓。
社工回覆（部份例子）
・已提交要求、可幫你們報名
・未有上樓安排，有消息再通知
・已向老細反映，會再寫信給「上面」
・未能安排，會繼續將你們的需要轉達
・無聽到有新安排，協助追問
・早已協助申請，但要等政府極高層（如特首及司長）決定
一戶一社工：已協助轉達
綜合居民與一戶一社工的對話，社工主要說「幫你反映」、「轉達你們的需要」、「現階段未能安排」、「未聽到新安排」、「未收到通知」。在政府未公佈會作人性化安排前，有社工稱安排居民上樓是由政府極高層、即特首及司長決定，請居民耐心等待。
搬運公司貼文揭可再上樓
8月27日，有搬運公司稱做「宏福苑上樓單」，方揭發原來有居民獲安排上樓。政府收到傳媒查詢後，才稱「會以人性化和具彈性化安排，6月至8月期間已安排10戶因其個別理由返回單位收拾」。
居民再追問，一戶一社工均稱「收不到任何資料」、「已不斷將你們的訴求向社署總部反映，總部說要等到政府高層決定。」
今年9月，有一班宏福苑居民去信行政長官李家超及政務司副司長卓永興，不少街坊仍有個人物品及電器遺留於舊居，提到雖一直向「一戶一社工」及解說員申請上樓，惟均無下文，希望政府盡快公布第三次上樓的時間及安排。
政府發言人無回覆標準 稱已安排逾80戶上樓
《香港01》向政務司副司長辦公室、財政司副司長辦公室及房屋局查詢，問及有幾多戶提出過回家執拾、「個別理由」是什麼理由、有何獲批標準等，不獲回覆。
政府發言人稱政府在處理宏福苑居民希望取回單位內物品的事上，一直採用人性化和具彈性安排，在今年4月及5月已提供了兩輪上樓安排予居民返回單位執拾，而由6月至今共安排了超過80個住戶因個別理由或快將新居入伙返回單位收拾，另有30戶正在安排中，有關工作會繼續進行。