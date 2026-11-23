大埔宏福苑大火快將一年，仍有不少居民未執拾完家中物件。政府7月曾聲稱，會以人性化安排上樓，具體怎安排？《香港01》整合多名居民申請上樓的訴求，有人想上樓執拾物件、有人想再回家、有人想帶長居海外的父母回家執拾，卻未獲安排。

消息指，所有上樓的申請都要先經警方批准。有居民引述成功上樓的居民稱，要「合理原因」。成功上樓的居民，有人單是提出「想回家」、有人回單位取證件、有人因已賣業權，要準備搬家，「成功」準則不一。

政府發言人11月12日回覆稱6月至今，安排了約80個住戶因「個別理由」返回單位收拾，另有30多個住戶正在安排當中，無回應過上樓是否要經警方批准、有幾多戶無法獲批、何謂「個別理由」等。



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大埔宏福苑大火快將一年。這年，七座受災大廈的居民各獲安排上樓兩次，每次三小時，只限四人。七座樓共有1,736戶，兩輪分別有1,674戶、6,265人及1,438戶，共5,220人上樓。至於無受大火波及的宏志閣，居民在去年12月初取回必要物品、及後再獲安排兩次上樓。

因上樓時間有限，不少居民仍未執拾完個人物品。因此，居民希望政府安排第三次上樓。政府7月聲稱，會以人性化安排居民再上樓。

八居民申請2至12次 至今未成功

《香港01》接觸到八名自第二次上樓後，各向一戶一社工反映過2至12次，至今都未能再上樓的居民。他們想上樓的原因包括想回家、想安排無上過樓的年長家人回家、想執拾物品等。

居民各自申請次數、原因、一戶一社工回覆 居民 次數 申請渠道 原因 吳小姐 4次 電郵、WhatsApp 葉先生 2次 WhatsApp 想回家 何小姐 4次 WhatsApp 執拾個人物品 蘇先生 約4至6次 WhatsApp、電話 想回家、想執拾個人物品 張先生 2次 WhatsApp 想執拾個人物品；家中長者都想執拾 胡小姐 12次 WhatsApp、電話 執拾個人物品 王先生 3次 WhatsApp 父母是業主，從外國回來，從未上樓

業主外國定居未曾上樓 申請回家被拒

宏泰閣居民王先生的父母是業主，長期在外國接受治療，已不在香港定居，因此早前兩輪上樓，父母都無份回家執拾。

今年6月，他們回港簽署出售業權的意向書，亦希望可上樓執拾，與家園道別。王先生多次向一戶一社工反映，但對方僅稱「上面唔覆佢」、「要安排」，「最後一次社工同我講，淨係知道唔會有民安隊跟上樓，亦唔會有關愛隊喺學校幫手推嘢，只有警察跟上樓唔會幫手。」

王先生的父母11月會再回港，今年都會在香港。他期望可安排在父母在港時再上樓，讓父母可回家與家園道別。

2026年4月26日，宏道閣居民上樓。（梁鵬威攝）

宏仁閣中層居民胡小姐的父母首輪因腳患未有上樓，第二輪父親亦因腳痛而無法上樓。她的家狀態良好，大部份物件都完好無缺。胡小姐一直希望帶父親再上樓和執拾家中物品：「父親仲有物品，我哋幫到佢拎，佢一直講住。」第二次上樓後，她向一戶一社工反映過12次，至今未獲安排再上樓。

宏道閣居民吳小姐說，希望重回單位取回電器、廚具、杯碟、結婚相簿等物品，自7月先後4次向一戶一社工及解說專員申請上樓，均未獲安排。

有成功上樓的居民稱「找樓契」、有人稱要取證件、有人只說「想回家」。有居民稱要有新居地址、「理由恰當」，但無人知道具體準則為何。

消息指，社工申請上樓後，要獲警方批准，與警方確認時間後便可上樓。

社工回覆（部份例子）

・已提交要求、可幫你們報名

・未有上樓安排，有消息再通知

・已向老細反映，會再寫信給「上面」

・未能安排，會繼續將你們的需要轉達

・無聽到有新安排，協助追問

・早已協助申請，但要等政府極高層（如特首及司長）決定



一戶一社工：已協助轉達

綜合居民與一戶一社工的對話，社工主要說「幫你反映」、「轉達你們的需要」、「現階段未能安排」、「未聽到新安排」、「未收到通知」。在政府未公佈會作人性化安排前，有社工稱安排居民上樓是由政府極高層、即特首及司長決定，請居民耐心等待。

搬運公司「貨Van仔」2026年8月27日發文稱，助宏福苑居民上樓。（Facebook截圖）

搬運公司貼文揭可再上樓

8月27日，有搬運公司稱做「宏福苑上樓單」，方揭發原來有居民獲安排上樓。政府收到傳媒查詢後，才稱「會以人性化和具彈性化安排，6月至8月期間已安排10戶因其個別理由返回單位收拾」。

居民再追問，一戶一社工均稱「收不到任何資料」、「已不斷將你們的訴求向社署總部反映，總部說要等到政府高層決定。」

今年9月，有一班宏福苑居民去信行政長官李家超及政務司副司長卓永興，不少街坊仍有個人物品及電器遺留於舊居，提到雖一直向「一戶一社工」及解說員申請上樓，惟均無下文，希望政府盡快公布第三次上樓的時間及安排。

2026年4月21日，宏新閣居民上樓執拾。（夏家朗攝）

政府發言人無回覆標準 稱已安排逾80戶上樓

《香港01》向政務司副司長辦公室、財政司副司長辦公室及房屋局查詢，問及有幾多戶提出過回家執拾、「個別理由」是什麼理由、有何獲批標準等，不獲回覆。

政府發言人稱政府在處理宏福苑居民希望取回單位內物品的事上，一直採用人性化和具彈性安排，在今年4月及5月已提供了兩輪上樓安排予居民返回單位執拾，而由6月至今共安排了超過80個住戶因個別理由或快將新居入伙返回單位收拾，另有30戶正在安排中，有關工作會繼續進行。

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