宏福苑大火一周年｜救援、安置、收拾、問責 這一年發生了什麼
大埔宏福苑大火造成168人死亡，大廈焚毀，1984戶居民失去家園，是香港史上傷亡最慘重的火災之一。大火發生至今近一年，政府收購了超過9成宏福苑業主的業權，但有居民仍未回家執拾好自己的物件。政府召開了獨立委員會調查事件，歷時9個月、召開了30場聽證會，報告結論是承建商是罪魁禍首，政府部門監管失職。特首李家超及後率領多名司局長，向災民及全港市民鞠躬道歉，房屋局局長何永賢需負「政治責任」，問責下台。
《香港01》整理這一年來救援、安置、收拾、問責，以及居民經歷的時序。
2025年11月26日
大埔宏福苑宏昌閣在下午2時30分至40分起火，之後迅速向上蔓延。燃燒的雜物及棚網跌至其他大廈。大火約於下午3時，蔓延至宏泰閣。最終大火蔓延七座大廈。截至27日凌晨零時，官方公布至少13人死亡，消防員何偉豪殉職，失聯人數一度超過200人，但最終確認包括重複報案、多年未聯絡親友查詢的數字。
2025年11月27日
特首李家超凌晨及下午分別見傳媒，宣佈投入3億元成立「大埔宏福苑援助基金」、安排「一戶一社工」支援災民；並會安排災民入住過渡性房屋。同日成立了由消防處牽頭的跨部門調查專組。
2025年11月27至28日
警方、廉政公署分別拘捕宏福苑大維修工程的顧問公司鴻毅、承建商宏業的多名董事。其後宏業及鴻毅等7人被控誤殺、串謀詐騙及洗黑錢等25項控罪。
2025年11月28日
焚燒了逾43小時的大火終被救熄。
2025年11月29日
政府為宏福苑大火的罹難者舉行全港哀悼，所有政府建築物及設施下半旗致哀。特首李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員代表，在政府總部東翼前地默哀3分鐘，中央港澳辦、中聯辦等負責人亦有出席。
11月29日至12月1日，全港設弔唁處，有市民到殉職消防員何偉豪駐守的沙田消防局獻花，沙田消防局下半旗誌哀；大批市民去到宏福苑對出的廣福休憩處獻花。
2025年11月29至30日
警方國安處以涉嫌「煽動仇恨政府」拘捕多人，自稱「大埔宏福苑火災關注組」提出四大訴求及發起聯署的中大政政學生關靖豐（Miles Kwan），前區議員張錦雄，現場義工等。其後獲准保釋。
2025年12月3日、4日
宏志閣居民曾獲安排返回大廈一次，取回重要個人物品。
2025年12月3日
政府公布所有現時正進行大維修的樓宇，包括所有公營、私營樓宇和政府大樓，如果它的外牆設有棚網，都需要即時將棚網下架。《香港01》12月1日報道，全港多個屋苑的棚網證書造假，內地檢測機構表示，機構早已改名，香港屋苑的證書一定是假。
2025年12月6日
駐港國安公署針對宏福苑大火及立法會選舉，約談在港外國新聞機構負責人及記者。
2025年12月8日
立法會選舉如期舉行。此前暫停選舉宣傳一星期。
2025年12月12日
特首李家超宣布成立獨立委員會，調查宏福苑大火。委員會非根據《調查委員會條例》成立，無法定傳召權。
2025年12月18日
政府宣布向宏福苑業主提供為期兩年、每年15萬元的租金津貼。
2025年12月19日
殉職消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮，安葬浩園。
2026年1月6日
土地審裁處批准政府的申請，頒令解散宏福苑業主立案法團管理委員會，並無限期委任華懋集團旗下的合安管理有限公司為委任管理人。
2026年1月15日
消防、警方災難遇害者辨認組（DVIU）連日救援及搜索工作，以及進行DNA科學鑑證工作後，終確定大火共造成有168人身亡，包括一名消防隊員何偉豪。
2026年2月21日
政府公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，排除無受大火波及的宏志閣，收購七座大廈，並安排綠表、現金收購等方案，並不包括原址重建。
2026年3月19日
獨立委員會舉行首場聽證會，揭宏業換不阻燃棚網、顧問公司的註冊檢驗人員為「橡皮圖章」，從無巡查、消防裝置承辦商申請多張「消防裝置停用通知書」、管理公司擅關警鐘電掣、四個政府部門，包括屋宇署、消防處、勞工處及房屋局獨立審查組失職。
2026年4月20日至5月4日
政府分批安排受火災影響的七幢大廈居民上樓執拾，每戶最多只可逗留三小時，最多四人上樓。
2026年4月28日
政府宣布宏志閣如有75%業主接受收購，將納宏志閣居民到長遠居住安排方案。
2026年5月13日至17日
無受大火影響的宏志閣居民可上樓執拾。
2026年5月21日至29日
政府安排七幢大廈居民第二輪上樓。
2026年6月10日
宏福苑大維修承建商宏業、顧問公司鴻毅董事等被起訴多項罪名，包括「誤殺罪」及「洗黑錢」等。庭上讀出控罪書，首披露168名死者名單。
▼168名罹難者名單▼
2026年6月30日
首階段收購限期屆滿，有1,698戶交回「意向書」同意賣業權；宏志閣有217戶同意賣業權（即有87.5％），符合政府要求的75％業主出售門檻，政府會收回宏志閣。
2026年7月17日
獨立委員會舉行最後一場聽證會，前區議員黃碧嬌、顧問公司鴻毅、承建商宏業到最後也沒作供。
2026年7月19日
宏福苑法團管理人合安召開首場業主大會，分四區進行。政府稱已賣業權居民可再上樓，將安排再回單位取物品。
2026年8月31日
宏福苑業主接受政府收購單位業權的最後期限屆滿。最終有1,971戶交回「接受收購建議信件」，佔宏福苑1,984戶居民的99.3%，餘下13戶業主未有回覆信件。
2026年9月1日
大埔浸信會公立學校，遷入富善邨新校舍開學。
2026年9月26日
曾任宏福苑顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌，辭去區議員職務。《香港01》8月19日及24日接連獨家揭發，宏福苑聽證會中提及的「授權黃碧嬌的單位」excel檔案，當中131張授權票，至少有三張票的業主早已離世。牽涉兩名業主，其中一名業主於2021年1月離世，另一名業主在2014年或之前離世。
2026年9月29日
為宏福苑業主設立的「特設銷售計劃」開始。
2026年10月15日
宏福苑業主簽署出售單位《買賣協議》的最終限期 。
2026年10月22日
獨立委員會向特首提交調查報告。
2026年10月29日
特首李家超及司局長向受影響的宏福苑災民、全港市民鞠躬道歉；房屋局局長何永賢承擔政治責任請辭。
2026年11月
為宏福苑業主而設的「特設銷售計劃」揀樓結束，第一位業主11月16日領取粉嶺樂嶺軒新單位鎖匙。