大埔宏福苑大火造成168人死亡，大廈焚毀，1984戶居民失去家園，是香港史上傷亡最慘重的火災之一。大火發生至今近一年，政府收購了超過9成宏福苑業主的業權，但有居民仍未回家執拾好自己的物件。政府召開了獨立委員會調查事件，歷時9個月、召開了30場聽證會，報告結論是承建商是罪魁禍首，政府部門監管失職。特首李家超及後率領多名司局長，向災民及全港市民鞠躬道歉，房屋局局長何永賢需負「政治責任」，問責下台。

《香港01》整理這一年來救援、安置、收拾、問責，以及居民經歷的時序。



【大埔宏福苑火災・專頁】

【宏福苑大火YouTube Playlist】

路透社2025年11月26日在大埔宏福苑大火時，拍攝到71歲黃伯為仍在大廈內太太着急、悲痛吶喊的照片。（Tyrone Siu／路透社）

2025年11月26日

大埔宏福苑宏昌閣在下午2時30分至40分起火，之後迅速向上蔓延。燃燒的雜物及棚網跌至其他大廈。大火約於下午3時，蔓延至宏泰閣。最終大火蔓延七座大廈。截至27日凌晨零時，官方公布至少13人死亡，消防員何偉豪殉職，失聯人數一度超過200人，但最終確認包括重複報案、多年未聯絡親友查詢的數字。

2025年11月27日下午，大火未救熄，行政長官李家超及主要官員見記者。（資料圖片 / 夏家朗攝）

2025年11月27日

特首李家超凌晨及下午分別見傳媒，宣佈投入3億元成立「大埔宏福苑援助基金」、安排「一戶一社工」支援災民；並會安排災民入住過渡性房屋。同日成立了由消防處牽頭的跨部門調查專組。

2025年11月28日，宏福苑顧問公司「鴻毅」負責人黃俠然被捕。（蔡正邦攝）

2025年11月27至28日

警方、廉政公署分別拘捕宏福苑大維修工程的顧問公司鴻毅、承建商宏業的多名董事。其後宏業及鴻毅等7人被控誤殺、串謀詐騙及洗黑錢等25項控罪。

2025年11月28日大火救熄後，消防員進入單位搜救。（資料圖片／廖雁雄攝）

2025年11月28日

焚燒了逾43小時的大火終被救熄。

2025年11月29日上午8時，特首李家超聯同主要官員、公務員代表等，在政總默哀。全港政府建築物下半旗。（資料圖片／廖雁雄攝）

2025年11月29日

政府為宏福苑大火的罹難者舉行全港哀悼，所有政府建築物及設施下半旗致哀。特首李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員代表，在政府總部東翼前地默哀3分鐘，中央港澳辦、中聯辦等負責人亦有出席。

11月29日至12月1日，全港設弔唁處，有市民到殉職消防員何偉豪駐守的沙田消防局獻花，沙田消防局下半旗誌哀；大批市民去到宏福苑對出的廣福休憩處獻花。

2025年12月1日，宏福苑大火後，災場外擺滿悼念鮮花。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

2025年11月29至30日

警方國安處以涉嫌「煽動仇恨政府」拘捕多人，自稱「大埔宏福苑火災關注組」提出四大訴求及發起聯署的中大政政學生關靖豐（Miles Kwan），前區議員張錦雄，現場義工等。其後獲准保釋。

2025年12月3日，宏志閣居民回家執拾。（資料圖片／梁鵬威攝）

2025年12月3日、4日

宏志閣居民曾獲安排返回大廈一次，取回重要個人物品。

2025年12月3日

政府公布所有現時正進行大維修的樓宇，包括所有公營、私營樓宇和政府大樓，如果它的外牆設有棚網，都需要即時將棚網下架。《香港01》12月1日報道，全港多個屋苑的棚網證書造假，內地檢測機構表示，機構早已改名，香港屋苑的證書一定是假。

2025年12月6日

駐港國安公署針對宏福苑大火及立法會選舉，約談在港外國新聞機構負責人及記者。

2025年12月8日

立法會選舉如期舉行。此前暫停選舉宣傳一星期。

2025年12月12日

特首李家超宣布成立獨立委員會，調查宏福苑大火。委員會非根據《調查委員會條例》成立，無法定傳召權。

2025年12月18日

政府宣布向宏福苑業主提供為期兩年、每年15萬元的租金津貼。

2025年12月19日，殉職消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮，安葬浩園。（資料圖片／廖雁雄攝）

2025年12月19日

殉職消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮，安葬浩園。

2026年1月6日

土地審裁處批准政府的申請，頒令解散宏福苑業主立案法團管理委員會，並無限期委任華懋集團旗下的合安管理有限公司為委任管理人。

警方災難遇害者辨認組（DVIU），在宏福苑大火救熄後，開始搜索、辨認死者身份。圖為2025年12月1日，警方DVIU成員在災場工作。（資料圖片 / 夏家朗攝）

2026年1月15日

消防、警方災難遇害者辨認組（DVIU）連日救援及搜索工作，以及進行DNA科學鑑證工作後，終確定大火共造成有168人身亡，包括一名消防隊員何偉豪。

政府2月21日下午3時舉行記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。(資料圖片 / 夏家朗攝）

2026年2月21日

政府公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，排除無受大火波及的宏志閣，收購七座大廈，並安排綠表、現金收購等方案，並不包括原址重建。

2026年3月19日，獨立委員會舉行首場聽證會。（資料圖片／夏家朗攝）

2026年3月19日

獨立委員會舉行首場聽證會，揭宏業換不阻燃棚網、顧問公司的註冊檢驗人員為「橡皮圖章」，從無巡查、消防裝置承辦商申請多張「消防裝置停用通知書」、管理公司擅關警鐘電掣、四個政府部門，包括屋宇署、消防處、勞工處及房屋局獨立審查組失職。

2026年4月23日，居民可回到率先起火的宏昌閣。（資料圖片／梁鵬威攝）

2026年4月20日至5月4日

政府分批安排受火災影響的七幢大廈居民上樓執拾，每戶最多只可逗留三小時，最多四人上樓。

2026年4月28日

政府宣布宏志閣如有75%業主接受收購，將納宏志閣居民到長遠居住安排方案。

2026年5月13日，宏志閣居民可上樓執拾。（資料圖片／夏家朗）

2026年5月13日至17日

無受大火影響的宏志閣居民可上樓執拾。

2026年5月24日，宏福苑宏建閣宏昌閣再上樓。（夏家朗攝）

2026年5月21日至29日

政府安排七幢大廈居民第二輪上樓。

2026年6月10日

宏福苑大維修承建商宏業、顧問公司鴻毅董事等被起訴多項罪名，包括「誤殺罪」及「洗黑錢」等。庭上讀出控罪書，首披露168名死者名單。

▼168名罹難者名單▼



2026年6月30日

首階段收購限期屆滿，有1,698戶交回「意向書」同意賣業權；宏志閣有217戶同意賣業權（即有87.5％），符合政府要求的75％業主出售門檻，政府會收回宏志閣。

2026年7月16日，宏福苑聽證會最後一輪，各方結案陳詞。（黃寶瑩攝）

2026年7月17日

獨立委員會舉行最後一場聽證會，前區議員黃碧嬌、顧問公司鴻毅、承建商宏業到最後也沒作供。

2026年7月19日，宏福苑法團管理人合安召開首場業主大會。（夏家朗攝）

2026年7月19日

宏福苑法團管理人合安召開首場業主大會，分四區進行。政府稱已賣業權居民可再上樓，將安排再回單位取物品。

2026年8月31日

宏福苑業主接受政府收購單位業權的最後期限屆滿。最終有1,971戶交回「接受收購建議信件」，佔宏福苑1,984戶居民的99.3%，餘下13戶業主未有回覆信件。

2026年9月1日，大埔浸信會公立學校，遷入富善邨新校舍開學。（資料圖片 / 夏家朗攝）

2026年9月1日

大埔浸信會公立學校，遷入富善邨新校舍開學。

2026年9月26日

曾任宏福苑顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌，辭去區議員職務。《香港01》8月19日及24日接連獨家揭發，宏福苑聽證會中提及的「授權黃碧嬌的單位」excel檔案，當中131張授權票，至少有三張票的業主早已離世。牽涉兩名業主，其中一名業主於2021年1月離世，另一名業主在2014年或之前離世。

宏福苑業主「特設銷售計劃」9月29日起揀樓。（方承恩攝）

2026年9月29日

為宏福苑業主設立的「特設銷售計劃」開始。

2026年10月15日

宏福苑業主簽署出售單位《買賣協議》的最終限期 。

2026年10月22日，行政長官李家超（右二）收到就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會主席陸啟康法官（左二）、委員陳健波議員（右一）及歐陽伯權博士（左一）呈交的報告。（政府新聞處圖片）

2026年10月22日

獨立委員會向特首提交調查報告。

行政長官李家超（中）10月29日與政務司司長陳國基（左）、財政司司長陳茂波（右）等官員鞠躬道歉。（黃寶瑩攝）

2026年10月29日

特首李家超及司局長向受影響的宏福苑災民、全港市民鞠躬道歉；房屋局局長何永賢承擔政治責任請辭。

2026年11月

為宏福苑業主而設的「特設銷售計劃」揀樓結束，第一位業主11月16日領取粉嶺樂嶺軒新單位鎖匙。

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