大埔宏福苑大火造成168人死亡，79人受傷。區先生的父母區耀輝與吳金霞是當中的「2/168」，重傷弟弟傑仔是「1/79」。

他們原來住在宏昌閣低層單位，父母罹難，40多歲的弟弟傑仔在後樓梯被廢料及大火圍困，爬欄跳出火海被消防員救出。他有35%皮膚燒傷，雙耳受損，幸保聽力，但至今仍接受治療——要穿壓力衣、包頭套，周一至五要到醫院洗傷口及治療，未來還要排期再做手術。

大火一年，區先生來稿訴心聲。他希望大眾記得，數字無法呈現的，是每個活生生的人。默哀「168」，關注「79」，更好是了解居民的故事。



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【宏福苑大火YouTube Playlist】

區先生宏昌閣低層的家嚴重焚毀，第二次上樓才從床底的相簿尋回少量舊照。（受訪者提供）

大火當日 父母罹難弟重傷

區先生一家四口是首批搬入宏福苑的居民，住在宏昌閣低層單位，區先生婚後才搬出。近年父母與弟弟同住。

獨立委員會報告稱，大火當日下午2時33分，宏昌閣104室及105室的光井平台開始冒煙，很大機會因一根未熄的香煙起火。至2時51分，火勢迅速蔓延，多名市民報案。宏昌閣警鐘沒有響。

區先生的父母及弟弟當日下午在家，初時屋內無火。傑仔見窗外冒煙，叫父母先走，自己折返取銀包。但再入後樓梯濃煙已密佈，他摸黑落到地面，推開門只見大火。他只得跳上欄杆，但鞋被燒溶、雙手及四肢被燒至發黑。

區先生傍晚接獲醫院來電，到醫院發現父母已罹難。他直至大火翌日才尋獲弟弟，知悉他受重傷。當時弟弟全身包裹要插喉，情況嚴重。

那段日子，他要處理父母喪事及面對弟弟重傷，身心俱疲。

區先生的父母喜歡飲茶。（受訪者提供）

區先生的父母及弟弟傑仔的合照。（受訪者提供）

弟35%皮膚燒傷 成最重傷的傷者

大火發生至今一年，傑仔仍在接受治療。他是情況最嚴重的傷者，35%皮膚燒傷，分佈在面部及四肢、雙耳受損、失去一隻腳趾。傑仔留院到今年5月底才出院，是大火中最後一位出院的病人。

出院後，傑仔入住在院舍。現時他周一至五要去醫院洗傷口及做物理治療，面部及四肢均要戴上頭套及手套。傑仔可重新走路，但兩手握不到拳頭，右手因肌肉增生屈曲，要用儀器拉直。

此前傑仔已做了數次手術，未來要再開刀。區先生說：「護士話佢係收得最嚴重嗰個，但係最正面積極嗰個。」

區先生2026年11月探望傑仔，拍下近照。（受訪者提供）

全身顫抖絕少喊痛 一家「報喜不報憂」

區先生後來獲悉，重傷的傑仔在恢復意識後為免打擾自己，特地等到翌日早上才致電「報平安」：「第一句就係話『好愛我』，話唔使擔心佢。」這年來，傑仔為免區先生擔心，總是「報喜不報憂」。

但區先生深知傑仔絕非不痛。有次區先生陪同傑仔治療，見他打針後全身顫抖至反白眼，傑仔才首度承認治療很痛。區先生心痛本來健康的弟弟承受此等痛楚，變成永久傷殘。他的心願，是傑仔有天重拾自理能力。

說到「報喜不報憂」，區先生就想起他的父母。年逾七旬的父母絕少吵架，出街仍會挽手。區先生忙碌工作及照顧兒子，每隔一兩星期才回宏福苑的家，但父母及弟弟均不想他擔心。

出事前一周，熟悉維修的父親才到他家幫忙修理水龍頭：「每次屋企嘢壞咗，我爸爸都會嚟幫我修理，就算岳母那邊有事他都會幫手。」

區先生的嬰兒照片。（受訪者提供）

盼大火一年訴心聲

過去一年，區先生工作忙碌，很多時只可深夜聯絡，因此只接受文字訪問。11月初，區先生傳來大段心聲及家庭照，記者可揀選刊出。

區先生是在第二次上樓搬起燒毀的床，發現有本被布包住的相簿因救火被淋濕，才知道家庭照沒有燒光。他嘗試逐張取走，但很多相片，一撿起就破掉了，「希望攞得幾多得幾多」，因此畫面所見的實體照片，是他從家中帶回的全部合照。

他說，數字背後其實是168條鮮活的生命、168段人生：「好似我哋一家咁樣被徹底改變嘅家庭。唔想佢哋喺大眾嘅記憶入面只係化為一個統計數字。只係突然間諗起有咩方法可以紀念一下佢哋。」

區先生四月上樓，尋獲觀音像及水晶「健康球」。（受訪者提供）

▼區先生心聲全文▼



懷念練詠春的萬能俠爸爸區耀輝、重獲清晰視力的溫柔媽媽吳金霞、勉勵學習「握拳」的細佬傑仔



在新聞報道中，「168」只是一個冰冷的死亡數字。但對我們一家來說，這場大火奪走的是75歲的爸爸、71歲的媽媽，還令細佬嚴重燒傷，徹底改寫了一生的家庭幸福。​如果不是這場突如其來的意外，爸爸一定能像平時那樣笑着說，「我最少會活到90歲！」



區先生父親手抱他與母親合照，舊照燒剩父親與他。（受訪者提供）

由18歲做到退休的「電梯師傅」 家中的萬能俠



在我心目中爸爸好叻，好像無所不能。爸爸18歲加入「菱電」做電梯工程，一做就做到60歲榮休。大概因為這門手藝，無論屋企的電器損壞，還是水龍頭漏水，全都是爸爸維修好。他還是一個很熱心、很樂於助人的長輩，親戚朋友屋企有什麼電器損壞，他總是義不容辭地幫忙維修​。



爸爸一生沒有不良嗜好，非常注重健康，由年輕開始就學打詠春，幾十年來幾乎每日都風雨不改去練功。相中的他永遠面色紅潤、充滿活力。我心中很清楚，他與媽媽每日堅持運動，是因為「不想病、不想成為子女的負擔」。



區先生母親年輕時手抱弟弟，與他的合照。（受訪者提供）

擺脫兩千度近視、正準備好好享清福的媽媽



媽媽是最典型的傳統賢妻良母，年輕時喜歡打麻雀，晚年最鍾意留在家中看電視、玩遊戲機，再由孝順的細佬陪着她去做運動。相中總是戴着眼鏡的媽媽，以前有差不多2000度近視。直到近一兩年，她終於做了激光矯視手術，不用再戴眼鏡，生活方便了很多。



每次想到媽媽終於可以用最清晰的視力去看電視、打機、看着家人笑，本來正在最「嘆世界」，最享清福的時候，卻因為一場無情火而戛然而止，心中就特別難受。媽媽很關心我，但知道我有自己的家庭及生活壓力，從來不會煩着我。



區先生與媽媽慶祝生日。（受訪者提供）

永遠以仔女為先的父母



兩老一生都非常節儉，一分一毫都不捨得用在自己身上，甚至連我給的家用都不願意收下。他們的口頭禪永遠是「不用擔心我們啦！」，他們一生做任何決定、永遠都是報喜不報憂、永遠將最好的留給我及細佬。



大火帶走了父母，亦在細佬身上留下了一世的烙印。以前總是陪着媽媽做運動的細佬在大火中嚴重燒傷。基本上已經造成永久傷殘，至今仍然要住在療養院。



區先生的父母恩愛，總是快樂地笑。（受訪者提供）

大火未完的痛：每日戴住壓力頭箍、重新學習「握拳」的細佬



經過將近一年的治療，雖然他現在可以行路，但面部的傷口還未完全康復，每日都要戴着緊緊的壓力頭箍，雙手亦因為嚴重燒傷要穿着壓力手套。直到現時兩隻手還是握不到拳頭，右手亦經常肌肉增生屈曲，要用儀器拉直，暫時每天都要洗傷口。每個星期一至五，他日日要回到醫院覆診及做漫長的物理治療。我們一家最大的心願，只是希望他雙手可以慢慢康復，去到可以自己照顧自己的程度。​



大火快將一年，每次重看一家人以前飲茶、在海邊郊遊的合照，再看着身邊戴住頭箍，依然努力面對復康路的細佬，心入面依然好痛、未能釋懷。



寫下這段文字，是不希望爸爸媽媽在大眾的記憶之中，只是化為「168」入面的兩個數字。亦希望大家知道在數字背後，還有像我細佬那樣，每日都在咬緊牙關、努力生存的傷者。



我想大家記得香港曾經有過一個由18歲做電梯工程做到退休、日日打詠春的超人爸爸，及一個剛剛擺脫大近視鍾意打機煲劇、永遠溫柔體貼的好媽媽。他們曾經那麼健康、善良、用力地愛過我們。



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