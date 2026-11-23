大埔宏福苑大火發生一年，1984戶居民失去家園。政府這年主要的工作是安置受大火影響的居民。大火發生初期，先安排居民入住過渡性房屋及青年宿舍，給業主及租戶租金津貼，讓居民以津貼租住單位。

未有長遠居住安排前，安置屋邨選址以致原址重建，均有大量討論。政府1月曾向居民發問卷徵意願，有提供原址重建選項。但發問卷翌日，財政司副司長黃偉綸即稱原址重建「不切實際」。政府在2026年2月確定以劃一價錢收購業權，居民可選擇拿現金或「樓換樓」方案，13戶不同意收購，明年極大機會要立法收業權。



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大埔海濱公園眺望宏福苑。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

1984戶無家可歸 過渡屋、青年宿舍供暫住

大埔宏福苑於2025年11月26日發生五級大火，燒毀七座大廈。宏福苑共八座、1984個單位，政府封鎖整個屋苑範圍，未受大火波及的宏志閣亦受封鎖影響，逾4600名居民流離失所。

政府安排青年宿舍、過渡性房屋等讓災民入住，一度稱過渡性房屋可供居民長期居住，毋須擔心數周後需搬遷，亦不需要交租。

2025年12月，有宏福苑居民入住錦田過渡性房屋博愛江夏圍村。（資料圖片／鄭子峰攝）

每年發15萬元租金補助

政府在2025年12月宣布向宏福苑單位的業主發放每年15萬元的租金補助後，遷入過渡屋的業主2026年2月起，要交過渡性房屋或房協的租金。以其中一個安置居民的過渡性房屋為例，錦田七星薈的租金由2,100元至3,700元不等。

過渡性房屋由不同非政府機構營辦，而房協提供的專屬出租單位亦屬獨立項目，申請互不相通。因此在大火發生初期，居民一度需自行逐一申請，或經社工協助申請，方能找到臨時居所。

2026年1月，陳先生及家人入住元朗青年宿舍、保良局李兆基青年綠洲兩星期多後，便獲通知要搬遷。（資料圖片／梁鵬威攝）

青年宿舍暫住兩至三周

至於青年宿舍，部份災民入住約一個月後，於2026年1月初突然接獲通知，要在1月31日前遷離青年宿舍。

民政及青年事務局解釋，因為政府已推出租金補助，而青年宿舍的政策原意是輔助青年發展，故要求入住者逐步遷出。

最接近宏福苑的大埔頌雅路西的兩個居屋屋苑，預計最快2029至2030年落成。圖為2026年1月地盤情況。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

1月發問卷涵原址重建選項 翌日副司長指不切實際

大火發生後，曾有居民希望原址重建宏福苑，有居民及業主多次發起聯署及公開信，要求政府考慮。政府在2026年1月9日，透過「一戶一社工」向業主及居民派發問卷，收集居民對長遠居住安排的意願，當中包括「原址重建」的選項，但列明要及至2035年或之後才可入伙，是眾多選項中耗時最長。

一日後、即2026年1月10日，財政司副司長黃偉綸即形容「原址重建」程序繁複，處理業權等問題需要等九至十年，是不切實際。

政府向宏福苑居民發出的收購業權信件。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

2月公布長遠居住安排

政府收購業權 居民可選拿現金、樓換樓

2026年2月21日，政府公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，排除無受大火波及的宏志閣，向七座受災大廈業主提出收購：未補價單位每平方呎8,000元，已補價單位每平方呎10,500元，並安排綠表、現金收購等方案。計劃聯同房委會及房協，預留約4400個單位供宏福苑業主選購。

政府回應原址重建時稱，部份居民存心理恐懼，原址重建需時太長，存在太多不確定性，因此否決方案，亦指問卷調查初步意願顯示，只有9%的居民「只接受原址重建方案」。

2026年4月28日，政府再公布無受大火波及的宏志閣，如有75%業主接受收購，將宏志閣居民納入長遠居住安排方案。

政府向宏福苑居民收購業權文件，當中並無原址重建方案。（資料圖片 / 夏家朗攝）

13戶不同意收購 明年極大機會立法收業權

居民要在2026年6月30日提交意向書，才可獲優先揀樓，而宏志閣居民則要在6月30日前，逾75%交意向書，才會獲納入「長遠居住安排方案」，宏志閣最後被納入收購計劃中。2026年8月31日，是賣業權的最終「死線」，居民要在8月31日前簽意向書，物業才會被政府收購。有13戶未同意收購。

財政司副司長黃偉綸稱，由於目前揀樓及收購的工作仍然進行中，為免發放混亂的訊息，不會立即立法，但明年立法收回業權的可能性極高。

2026年9月29日，宏福苑業主「特設銷售計劃」首批35戶申請者揀樓。（資料圖片／方承恩攝）

2026年9月29日起，居民可於為宏福苑居民而設的特設銷售計劃中揀樓，料揀樓於11月底結束。

為宏福苑業主而設的「特設銷售計劃」迎來首位業主正式收樓。房協11月19日在社交平台發文，指在11月16日陪同一位婆婆業主到粉嶺樂嶺軒領取新單位鎖匙。

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