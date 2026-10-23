技工趁11歲男童睡覺時肛交　之後再多番性侵　稱貪玩認5罪囚9年

年青技工在球場認識比他細十年，只有11歲的男童後，兩人經常一同遊玩，技工後來以與家人不和為由，搬到男童家居住。他有次趁男童睡著時雞姦男童，男童因痛醒來，翌日獲告知已被肛交，男童還以為技工講笑。技工後來在男童11至14歲期間，再數度要男童肛交，及要男童為他口交，男童最終揭發事件。技工被捕後稱因貪玩而犯案。技工今（23日）在高等法院承認非法肛交及非禮等5罪（HCCC 238/2025）。

法官郭啟安判刑時指，被告以兄弟玩樂為由，聲稱不知其剝削本質的嚴重性，斥被告是認知扭曲，即使被告現稱感自責，但認為他對事主的同理心有限，判他入獄9年。



被告陳啟森（案發時21至24歲，現年27歲，技工），他承認3項非法肛交罪，及2項與16歲以下兒童作猥褻行為罪。案發在2020年至2023年5月。

被告陳啟森在高等法院認5罪囚9年。(葉志明攝)

被告戀童 對男女童均感興趣

郭官引述辯方求情指，被告讀小五時因父母離異而被送到寄宿學校，期間過早參與男性性行為，如今已深切後悔，每日內疚自責。被告的心理報告亦指，被告戀童，對男女童均感興趣，重犯機會高，且被告對性沉迷，會以性來應對無聊，他以兄弟之間玩樂來合理化其犯案行為，低估對事主的影響，對事主同理心有限，自我洞察力亦不足，需要接受長期而密集的心理治療。

事主心理創傷嚴重有分離焦慮曾自殘自殺

事主的心理報告則指，事主的心理受極嚴重的創傷，他案發時感到強烈無助和恐懼，不知道如何制止被告，自責無法保護自己。其母指事主由活潑開朗的男孩，變成在社交上不斷退縮，常會緊張焦慮，眼神迴避，會凝視空間，無法使用電話，晚上會發惡夢到高聲喊叫，無法就學，最終亦退學，又有分離焦慮，需要父母陪同，更一度自殘自殺。

被告拒與人交談 用紙條與父母溝通

報告又指事主2023年出現強逼行為，會用銅絲百潔布洗刷自己，直到皮膚破損，又用消毒噴霧清洗自己，情緒爆發時會哭泣到無法停止，他在家中拒絕談話，與父母以紙條來往。認為事主長期受性侵犯下，出現嚴重焦慮、抑鬱及創傷後壓力症候群，且不願求助，需要接受心理治療。事主母親亦同樣內疚，對被告利用其信任感到憤怒，而且無休止自責。

即使被告曾受創亦不能合理化其犯罪行為

郭官續指被告以兄弟之間玩樂，及不知道其剝削本質的嚴重性，是認知扭曲，即使他現言感自責，但認為他對事主的同理心有限，即使報告透露他曾在寄宿學校過早接受性行為，本身亦遭受自身創傷，也不能合理化其加害他人的行為，故就3項肛交3罪監禁6年8個月，口交2罪監禁2年4個月，分期執行，共囚9年。

被告比X大十年 二人會一起四處玩

案情指，男童X在2009年2月出生，案發時未滿16歲，被告在1999年出生，被告比X大7年。X案發時與父母及妹妹住在洪水橋的村屋。X在2019年於家附近地方結識被告，二人會一同四處遊玩，X亦曾到被告的家。

X在被告家過夜時被肛交

約於2020年，被告與家人不和，並搬入X家居住，X與被告會同睡一張雙人床。同年7至8月某日，11歲的X正放暑假，X到被告天水圍的家過夜，X在被告的房間玩電子遊戲，被告則去煮晚餐，二人其後一同晚膳。晚飯後，二人在房間共寢，X側睡時突覺肛門劇痛而醒來，感到被告用下體抽插他。X亦見到被告全裸，身體前後郁動。被告抽插了約15至20分鐘，X雖然感到疼痛，但沒有作反應，只是假裝睡著。

X雖覺痛但以為被告講笑

翌日，被告向X坦白他曾與X肛交，X仍然感到疼痛，但因當時年紀小，以為被告只是說笑。

X父在房時調低電視聲量肛交

另外，在2020年1月至2023年5月，即X約11至14歲期間，被告與X在X洪水橋的家，兩人分別在玩電子遊戲和在床上看電視，X父則在另一房間。被告悄悄調高電視機音量後，告訴X他想「搞」X的肛門。被告脫下兩人的衣服，被告用潤滑劑後與X肛交，並用手機拍攝過程。X事後感到肚痛，去廁所將被告的精液排出體外。

X稱不情願仍遭被告肛交

及至2023年5月21日晚，X當時已 14歲。被告在X家要求與X肛交，X感到不耐煩及無奈，X數次叫被告不要「搞」他，被告沒理會，並強迫X脫下衣物，然後用潤滑劑與X肛交，維持約30分鐘。X期間感到肚痛衝入廁所，將被告的精液排出體外。

被告曾要X為他口交半小時

同年5月某日，被告在X家要求X為他口交。X為被告口交約半小時，直至被告在X的口中射精，X其後吐出精液到垃圾桶。

被告被捕後稱貪玩

被告同年5月被捕，警方在其家中撿獲一部iPad、3部電話和1支潤滑劑，被告口頭招認因為貪玩與X肛交。

被告稱與X是契兄弟

被告在錄影會面稱，他在2019年在球場認識X，被告建議帶X踏單車，被告與X成為契兄弟，被告會陪X去遊玩。被告在2019至2020年起搬入X的家居住。被告知道X在肛交時感到疼痛，X會叫被告等等，被告會待X說「okay」後才繼續。被告表示感到懊悔，承認他對X做的事明顯是錯的。