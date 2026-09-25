14歲少女涉與5男性交　消防員首次「約炮」遇事主　完全唔想性交

14歲少女涉與5男非法性交案（HCCC94/2025），案發時任消防員的第四被告曹杰庭，今(25日)亦出庭自辯，並否認曾與事主作過任何性行為。



曹自辯時透露，他已婚，承認使用交友程式是為「約炮」，又稱案發事件是他做同類事件的「第一次」。他與事主X聊天時，事主自稱「booking好full」，他以為事主「好靚、好正」，便建議「開盲盒」相見，更是滿心期待，惟見事主真身的感受卻是：「外貌同身型完全唔係我接受到啊，唔想同佢發生性行為。」



他指最後兩人只在房內聊天，X更告知他不少交友經歷，他聞言亦大感驚訝。



第四被告曹杰庭，被捕時報稱消防員。(朱棨新攝)

曹認用交友程式約炮 已與妻道歉

任職消防員的被告曹杰庭（現年31歲，案發時28歲）作供時透露，他已有家室，使用「Heymandi」程式是為了「約炮」。他又稱：「我當時真係做錯咗。」事發後已向妻子道歉。曹稱，他當時用「消巴 傾偈」的標題交友，並與標題為「call 走甜」的X對話，他指X沒提及年齡。曹聊天得知X經常用交友軟件識人，故提議二人「試吓開盲盒」，即相約發生性行為。

第一次約炮原本好興奮及好期待

曹又稱，在此之前未試過在交友軟件「約炮」，赴約當日心情：「好緊張、好興奮、好期待。」惟他在酒店大堂與X相遇，他形容眼前的X，與其預期：「完全都唔係嗰回事。」他指X曾提過她「booking好full」，曹預期X應該「好靚、好正」，曹說：「講句唔好聽，外貌同身型完全唔係我接受到啊，唔想同佢發生性行為。」

曹稱上房已即向X稱唔係好啱

辯方遂問，為何曹仍做愚蠢的決定，與X上房間？曹說他當時做錯決定，不想在升降機外當眾與X拉扯，故決定先上房間。他在房間後已即向X致歉稱：「我真係嚟開盲盒㗎，見到面覺得真係唔係好啱，不如我哋離開啦。」X卻稱她已告訴家人去了補習，想留在房間一會，以免家人問長問短。

聞X談交友經驗O嘴

曹續指X在房內稱她只有14歲，令他感到震驚和不可思議，曹心想：「而家啲14歲同人哋玩到咁㗎啦？」二人也談及工作和學業等事，X說她的家庭情況不樂觀，她覺得缺愛，所以在交友軟件認識人。X其後分享約人的經驗，並分享她與男子玩「主僕遊戲」的影片。曹形容他當時感覺難以置信：「搲晒頭，O晒嘴。」他曾問X：「是否痴X線。」X在下午5時左右離開房間，與曹前後腳分開走。曹否認曾與X共浴、性交、肛交及口交。

五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。5人各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項非禮罪，曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪。此外，黃栢康被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。