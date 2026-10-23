富泰邨女童｜社署召開多專業會議　3姊弟續由院舍照顧稍後交親屬

屯門富泰邨11歲女童持兩大袋啤酒、孭破爛書包的短片曝光後，引起各界關注。社會福利署今日（23日）表示，已召開多專業會議，全面評估兒童及其家庭的需要。為確保涉事家庭中3名兒童可以在安全及穩定的環境下獲得照顧，社署會根據多專業會議的建議，繼續安排他們在兒童院舍接受過渡性的住宿照顧服務，並於稍後安排交由親屬照顧。



一名身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

社會福利署表示，社工正跟進涉事家庭的情況，並已召開多專業會議，全面評估兒童及其家庭的需要，因應安全風險程度、兒童的健康／發展情況，以及其家庭的照顧能力等因素，為有關兒童制訂福利計劃，包括兒童的日常照顧、就學、醫療服務、康復訓練、臨床心理服務等安排，以及家庭所需的支援及輔導服務。

社署指，會採取一切合適的措施保護兒童的最佳利益，繼續透過多專業合作跟進個案，確保兒童能夠在安全的環境獲得適切的照顧及成長，同時為其家庭提供支援及輔導。

涉事女童一家五口原居住富泰邨。(資料圖片/黃學潤攝)

Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」日前流傳一段影片，顯示邨內行人通道有一名身穿校服的女童，其破爛書包已有兩罐啤酒，她雙手再各持一大袋啤酒，辛苦地緩慢行走。在途人上前查詢後，女童繼父搶走一袋啤酒，並罵女童「廢人」後，引來全城指責「虐兒」。

繼父事後解釋，要女童拿兩大袋啤酒是訓練其肌肉，日後會改用其他方法。不過，警方其後以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕該名女童的繼父及母親。涉案父母稍後已獲准保釋候查。