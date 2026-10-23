流感｜3歲男童染甲流併發哮喘及腦病變　情況危殆　潛伏期曾訪美

衞生署衞生防護中心今（23日）公布，一名有長期病患的3歲男童，感染甲型流感併發哮喘急性發作、急性壞死性腦病變和敗血性休克。他目前留醫屯門醫院兒童深切治療部，情況危殆。中心初步調查顯示，男童於潛伏期內曾到過美國，未接種2026／27年度季節性流感疫苗。



中心呼籲市民勿輕視流感，盡快接種季節性流感疫苗，特別是高風險群組，以保障自己和家人健康，又提醒市民亦應時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

個案涉及一名有長期病患的3歲男童。他自本周二（20日）起發燒及咳嗽，翌日（21日）出現輕微氣促，被帶到私家診所求診。他的病情昨日（22日）惡化，被帶到屯門醫院急症室求診，一度失去意識，經搶救後被安排在該院的兒童深切治療部留醫。

男童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發哮喘急性發作、急性壞死性腦病變和敗血性休克。病人目前仍然留醫，情況危殆。

中心初步調查顯示，男童於潛伏期內曾到過美國。他未接種2026／27年度季節性流感疫苗。他的其中一名家居接觸者近日曾出現輕微上呼吸道症狀，毋須住院，現已康復。中心會繼續調查個案。

衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片/彭紹殷攝）

中心總監徐樂堅醫生指，過去四周，呼吸道樣本中流感病毒檢測陽性比率維持在10.04%至11.61%之間，同期，公立醫院流感相關入院率亦維持在每萬人口0.46宗至0.67宗，兩項指標均分別高於4.94%及每萬名人口0.27宗的基線水平。是次流感季節已錄得26宗兒童感染流感的嚴重個案，當中20宗已康復出院、兩宗情況嚴重、兩宗情況危殆及兩宗死亡。

中心又指，2026／27年度季節性流感疫苗接種計劃已於9月17日展開，包括季節性流感疫苗學校外展計劃，暫時已有約1,000間學校舉行外展活動，預計學校外展工作將於12月中前完成，比去年提早約兩個星期。