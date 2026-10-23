蘭桂坊美化首階段完成　光影藝術騷逢周末晚上演　今首映萬聖主題

去年《施政報告》提出分階段美化蘭桂坊及附近街道。發展局指，首階段已如期於萬聖節前完成。逢星期五、六、日及公眾假期晚上七時起，德己立街石牆及附近路面將作為舞台，播放光影藝術片段。光影藝術今晚首映，主題為萬聖節，當局指隨後會因應不同節日和活動更換主題。



以萬聖節為主題的光影藝術片段，將於蘭桂坊德己立街石牆滾動播放。（發展局圖片）

以蘭桂坊「今昔蛻變」為主題創作的大型塗畫。（發展局圖片）

重鋪的蘭桂坊核心範圍行車路面。（發展局圖片）

發展局指，光影藝術結合創新的投影技術和燈光效果，逢星期五、六、日及公眾假期，晚上7時至翌日凌晨2時上演，以德己立街石牆及附近路面為舞台，營造空間與視覺的互動效果。光影藝術片段歷時約3分鐘，以每10分鐘一次的形式滾動播放。首映主題為萬聖節，隨後會因應不同節日和活動更換主題。

蘭桂坊協會特別聘請街頭藝術創作團隊「All in One」，於德己立街毗鄰的擋土牆創作大型塗畫。塗畫以蘭桂坊的「今昔蛻變」為主題，由德己立街一直延伸至榮華里，總長度達43米。

局方發言人指，除此以外，蘭桂坊休憩處旁的蘭桂坊垃圾收集站亦快將完成外觀美化，以更好融合附近城市設計；當局亦會於明年中開始陸續完成蘭桂坊核心範圍內其餘行車路的重鋪工程。

發展局並將於明年第一季為部署第二階段的美化工作推展「社區營造」顧問研究。第二階段工作範圍包括蘭桂坊附近的威靈頓街、擺花街及砵典乍街等。根據初步構思，第二階段計劃將包含更多設計元素，包括優化和安里的街道設施及可以用作露天劇場的樂慶里休憩處、改善區內的行人導向標示、提升與砵典乍街在吸引人流方面的協同效應等。