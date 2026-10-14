萬聖節｜蘭桂坊一連3周六辦變裝派對　商戶料生意較去年增約兩成

萬聖節將近，蘭桂坊今年聯同旅發局推出「香港萬聖月」活動，包括10月17日起一連三個星期六舉行「蘭桂坊怪物巡禮夜變裝派對」，逾20間商戶將推出指定飲品買一送一等優惠，市民及旅客打卡上載至社交媒體有機會獲旅發局送出的禮品。有商戶相信活動能夠帶動人流消費，生意額較去年可增加約兩成。



蘭桂坊今年聯同旅發局推出「香港萬聖月」活動，包括今週起一連三個星期六舉行變裝派對。(張智浩攝）

逾20間商戶推優惠 消費即送優惠券

「蘭桂坊怪物巡禮夜變裝派對」將由本星期開始，一連三個星期六，晚上7時至11時舉行，屆時設有收費面部彩繪專區，讓市民與遊客化身為各種妖魔鬼怪。而晚上8時將會有「怪物巡禮」及DJ現場表演。

由10月17日至31日期間，逾20間蘭桂坊商戶將推出指定飲品買一送一及招牌菜式85折優惠。市民於蘭桂坊參與指定商戶消費，即可獲贈一套「怪物巡禮夜」限定珍藏卡，內含各種優惠券包括免費飲品券及電子現金券等，若集齊全套卡牌有機會贏取布吉島安達拉別墅度假村兩晚免費住宿。

市民打卡有機會贏取由香港旅遊發展局送出的旅遊禮品。(張智浩攝)

「打卡」分享可送禮品

蘭桂坊街區現已掛上了從多組萬聖節氣氛的高空懸掛裝置，街上佈置了不少的打卡熱點。市民及旅客可在社交平台 Instagram、小紅書或微博上載在香港拍攝、展現香港萬聖節歡樂氣氛的相片或短片，並加上指定標註，有機會贏取由香港旅遊發展局送出的旅遊禮品。

(張智浩攝)

盛智文：盼活動延續去年熱鬧

蘭桂坊集團主席盛智文表示，去年萬聖節時期約有18萬人次到訪蘭桂坊，希望今次活動能夠延續去年的熱鬧，吸引更多市民以及旅客到訪蘭桂坊感受萬聖節節日氣氛。

蘭桂坊酒吧老闆：料生意較平日增一倍

蘭桂坊酒吧老闆郭先生指，旅發局今年在中環亦舉辦了不少萬聖節活動，盼望屆時能夠帶動人流到蘭桂坊消費，預計今年萬聖節期生意額比往年增約兩成，較平日生意更會增近一倍。郭先生又指由於內地較少慶祝萬聖節，預期屆時會有不少內地旅客到蘭桂坊感受氣氛以及消費。

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