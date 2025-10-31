萬聖節｜蘭桂坊逼爆嘩鬼　有內地生扮《鏈鋸人》稱人流勝去年

【蘭桂坊/萬聖節/trick or treat/halloween trick or treat】今日（31日）是萬聖節，大批市民到蘭桂坊「扮鬼扮馬」。蘭桂坊一帶晚上7時起已人頭湧湧，警方實施人流管制措施。



今年蘭桂坊「嘩鬼」群出，有不少人打扮成動漫《鬼滅之刃》、《鏈鋸人》等的角色。來自無錫的科大內地生王同學今日扮成《鏈鋸人》中的電次，他說今年蘭桂坊更勝去年，氣氛相當熱鬧，明年還會再度到訪。



入夜後，蘭桂坊一帶人頭湧湧，警方實施人流管制措施。（夏家朗攝）

許多市民「扮鬼扮馬」，在蘭桂坊打卡。(夏家朗攝)

中環蘭桂坊一帶晚上7時起已經人頭湧湧，人龍不斷向皇后大道延伸，警方亦實施人流管制措施。

「嘩鬼」們紛紛扮成電影明星、動漫人物、和尚道士等。其中動漫《鏈鋸人》及《鬼滅之刃》的角色最熱門。

來自無錫的科大學生王同學，今日裝扮成《鏈鋸人》中的電次，惹來不少人跟他合照。他說適逢香港近日上映《鏈鋸人》劇場版，他亦非常喜歡電次，故以此作為裝扮主題。他表示，留意到許多酒吧已經爆滿，因此今日未必消費。他續指，這是他第二次於萬聖節到訪蘭桂坊，他認為今年較去年更多人，氣氛更熱鬧，未來願意再到訪。

14歲的幽靈（化名）跟朋友打扮成《鬼滅之刃》的蛇柱及戀柱角色。她說，這兩個角色在影集中捨命戰鬥的劇情非常打動她。由於她還沒成年，今日主要周圍打卡留念，不會飲酒。

14歲的幽靈（化名）跟朋友打扮成《鬼滅之刃》的蛇柱及戀柱角色。（林幸泉攝）

年逾60、喜歡跳中國舞的黃婆婆，今日跟兩名朋友穿上黃色的中國舞服飾，「希望帶動中國舞，比中國人睇吓！」她每年都會來蘭桂坊，認為今年人流較以往更加多，「企都無得企，要一直行。」至於今晚會何時才盡興而歸，她笑指「睇吓情況」，又指未來還會再來。

年逾60、喜歡跳中國舞的黃婆婆，今日跟兩名朋友穿上黃色的中國舞服飾，「希望帶動中國舞，比中國人睇下！」(林幸泉攝)

有人扮成和尚道士、電影角色，甚至有人扮成內地連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」。(夏家朗攝)

不少前來蘭桂坊盡興的市民都精心扮鬼扮馬。（夏家朗攝）

不少前來蘭桂坊盡興的市民都精心扮鬼扮馬，連嬰孩也扮成「鬼臉」出現。（夏家朗攝）

