萬聖節｜蘭桂坊丁財兩旺　有酒吧上周已滿訂　料生意額按年增四成

今日（31日）是萬聖節，中環蘭桂坊晚上出現「百鬼夜行」，有大批市民「扮鬼扮馬」，帶動酒吧生意。GON! Bar and Restaurant負責人李先生指，該店上星期已接今晚的預約，瞬即爆滿，酒吧更臨時購買多一至兩成枱凳，以容納更多客人。他表示，今年萬聖節恰巧是周五，人流更勝以往，預計今年生意比上年增加約4成。



今日（31日）是萬聖節，大批市民到蘭桂坊「扮鬼扮馬」。（夏家朗攝）

今日（31日）是萬聖節，大批市民到蘭桂坊「扮鬼扮馬」。（夏家朗攝）

今日（31日）是萬聖節，中環蘭桂坊塞爆人潮。

GON! Bar and Restaurant負責人李先生指，今個星期蘭桂坊的本地顧客及旅客明顯增加，今日則更擠擁。

他指，為了吸引客人，酒吧早已宣傳萬聖節派對活動，並推出香港特色雞尾酒，例如利賓納口味雞尾酒等。他表示，酒吧上星期的預約已經爆滿，已臨時加裝枱凳，希望容納更多酒客，他預計今年整體生意額比往年增加4成。

GON! Bar and Restaurant負責人李先生指，今個星期蘭桂坊的本地人及旅客明顯增加，今日則更擁擠。（夏家朗攝）

李先生指，為了應付今日的客量，酒吧比平時入多3成貨，並已安排所有員工上班，笑說「可能都要踩天光。」

蘭桂坊一帶今日7時已人頭湧湧，警方實施單向通行人流管制。不少食肆亦近乎滿座。有遊人表示，本打算到酒吧消費，惟8時後許多酒吧已經滿座，只好在附近打卡。

今日（31日）是萬聖節，大批市民到蘭桂坊「扮鬼扮馬」。（夏家朗攝）

今日（31日）是萬聖節，大批市民到蘭桂坊「扮鬼扮馬」。（夏家朗攝）

+ 31

▼ 10月31日萬聖節 灣仔海濱一帶 ▼

