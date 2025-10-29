萬聖節｜中環蘭桂坊上周提早逼爆　內地客︰不敢想像正日有多熱鬧

【萬聖節／Halloween／哈囉喂／蘭桂坊／10月31日／封路】周五是萬聖節正日（31日），不少市民及旅客已急不及待，提早在上周末外出慶祝。內地社交平台小紅書近日出現多篇帖文，只見蘭桂坊上周六（25日）「逼爆」，街上人頭湧湧，俊男美女都在「扮鬼扮馬」，內地旅客更感嘆︰「還沒到萬聖節夜就已經這麼多人了，不敢想像今年的萬聖夜有多熱鬧。」



蘭桂坊協會總監張素媚表示，蘭桂坊由本月中開始愈來愈熱鬧，上周六餐廳及酒吧全部「爆場」，街上人流較平時周末高出10%至15%，預料萬聖節正日按年可錄得15%增長。不過她指，萬聖節的人流確實已完全恢復，惟受外圍經濟環境影響，顧客的消費金額仍存有差距。



萬聖節將至，中環蘭桂坊10月25日人頭湧湧，俊男美女都在「扮鬼扮馬」。（小紅書圖片）

萬聖節將至，中環蘭桂坊10月25日氣氛非常熾熱。（小紅書圖片）

▼2024年10月31日 萬聖節嘩鬼逼爆蘭桂坊▼



+ 41

萬聖節向來是酒吧界的傳統旺季，適逢美酒佳餚巡禮上周四至周日（23日至26日）舉行，旅發局公布4日共吸引約16.3萬人次進場，每日平均進場人次按年增逾三成，每日平均使用品味券的總額，按年增逾四成。

內地旅客上周六到蘭桂坊︰不敢想像今年萬聖夜有多熱鬧

另一邊廂，內地社交平台小紅書近日湧現多篇中環蘭桂坊的帖文，原來不少內地旅客上周末提早來港感受萬聖節氣氛。圖片所見，上周六（25日）蘭桂坊「逼爆」，街上人頭湧湧，俊男美女都在「扮鬼扮馬」，現場也有大量外藉人士，氣氛非常熾熱，該名內地用戶更發文感嘆︰

還沒到萬聖節夜就已經這麼多人了，不敢想像今年的萬聖夜有多熱鬧。 內地旅客、小紅書用戶

蘭桂坊協會總監張素媚。（資料圖片／歐陽德浩攝）

蘭桂坊協會指，10月25日街上人流較平時周末高出10至15%。（小紅書圖片）

上周六餐廳酒吧全部「爆場」 人流較平時高逾一成

蘭桂坊協會總監張素媚表示，今年萬聖節的市道比去年更理想，餐廳及酒吧由上個月開始，已陸續收到顧客的預約，萬聖節早鳥優惠更在半個月前已額滿。她又指，蘭桂坊由本月中開始愈來愈熱鬧，上周六餐廳酒吧全部「爆場」，街上人流較平時周末高出10％至15%，預料萬聖節正日按年可錄得15%增長。

張素媚指，多間餐廳酒吧為了把握節日的機遇，設計不同活動吸客，例如有餐廳推出「地獄式火辣BBQ晚宴」，挑戰顧客的吃辣能耐，或是名貴香檳盲盒等；另有不少酒吧都舉辦萬聖節派對，更邀請國際級DJ到場炒熱氣氛，制服主題包括病人與護士、瘋人院，甚至有單身派對等。活動詳情

蘭桂坊上星期冇諗住咁犀利，好似猛鬼出城咁。今年就四個字，萬眾期待！ 蘭桂坊協會總監張素媚

萬屋節將至，蘭桂坊10月25日街上有大量外藉人士。（蘭桂坊協會提供圖片）

萬聖節人流已完全恢復 惟消費金額仍存有差距

究竟中環蘭桂坊是否已恢復疫情前的水平？張素媚表示，萬聖節的人流確實已完全恢復，不過受外圍經濟環境影響，顧客的消費金額仍存有差距，由過往約1,000元降至600多元，夜店（Club）的消費水平甚至更低。

好簡單睇一樣嘢，兩餸飯仲開到中環德輔道中，我會覺得冇可能係呢啲店，可想而之香港經濟未返到，節假日可以做到，但平時仲有個距離。 蘭桂坊協會總監張素媚

▼2024年10月31日 萬聖節尖沙咀嘩鬼逼看光雕匯演▼



+ 33

萬屋節將至，中環蘭桂坊10月25日氣氛非常熾熱。（小紅書圖片）

與旅發局合作邀千萬粉絲網絡紅人到蘭桂坊感受氣氛

張素媚並指，早前與旅發局合作，邀請全球擁有逾2,800萬粉絲的網絡紅人Andrew Wave到蘭桂坊感受氣氛，以招牌紅地毯迎接街頭嘩鬼。此外，蘭桂坊協會已與政府相關部門開會，討論交通安排及單向人流管制措施，確保大家在萬聖節玩得開心。