施政報告｜發展局翻新中環蘭桂坊地磚渠蓋等　協會建議設計圖曝光

【施政報告2025】行政長官李家超周三（17日）發表的《施政報告》提出「無處不旅遊」，包括特色地方主題深度遊，以推動更多旅客訪港。發展局局長甯漢豪今日（19日）公布將分階段統籌美化蘭桂坊和附近街道的相關工作，首階段涉及翻新及美化工程，包括重鋪地面及使用特色渠蓋等。



蘭桂坊協會總監張素媚表示，曾調查國際旅客的意見，部份人反映蘭桂坊的公共設施有需要翻新，因此感謝政府採納意見，強調協會必定全力配合工程。協會更向當局提供設計圖，建議可採用復古風格，例如馬路地磚拼成花朵的圖案，酒吧兩旁設有西式街燈，配合附近都爹利街逾百年歷史的煤氣燈等。



▼9月17日 特首李家超到立法會宣讀任內第四份施政報告▼



▼9月17日 特首李家超第四份施政報告重點▼



+ 39

蘭桂坊為香港的旅遊景點，惟相距「蘭桂坊之父」盛智文打造酒吧街至今有約41年，街上的裝潢及設施已逐漸陳舊，或有礙旅客的觀感。發展局局長甯漢豪今日（19日）在記者會中表示，除了推動老舊樓宇的重建外，將分階段統籌美化中環蘭桂坊和附近街道的相關工作。

首階段先重鋪地面及使用特色渠蓋等

首階段先完成簡單又快速見效的工程，主要涉及翻新及美化，例如重鋪地面、美化垃圾收集站、使用特色渠蓋等。第二階段則將美化工程延展至附近街道，與地區組織一起推動「社區營造」工作，構建具型格的小區環境。

發展局局長甯漢豪表示，將分階段統籌美化蘭桂坊和附近街道的相關工作。（夏家朗攝）

甯漢豪研未來推展至其他地點︰老舊咗會影響地標吸引力

甯漢豪指，美化蘭桂坊項目由發展局負責綜合統籌，參與部門包括路政署、建築署、渠務署等，當局將視乎成效和經驗，未來或研究推展至其他地點。

城市更新唔單止係老舊樓宇嘅更新，特別對地標性意義嘅地方。佢有關街道、外牆，或者其他公用設施嘅設計，如果老舊咗都會影響呢啲地標、地方嘅吸引力。 發展局局長甯漢豪

發展局局長甯漢豪（左三）9月19日召開記者會講解《施政報告2025》措施。（夏家朗攝）

政府消息人士︰善用市場資源與私人企業合作推行

有政府消息人士指，發展局已展開翻新蘭桂坊前期規劃，將分拆成不同的小型工程項目，目前未決定具體設施，也沒有具體工程開支估算，但將盡快施工及完成，不涉及額外撥款，並會善用市場資源與私人企業合作推行，以活化蘭桂坊酒吧街。

蘭桂坊協會總監張素媚。（資料圖片／歐陽德浩攝）

蘭桂坊協會︰調查發現旅客反映公共設施有需要翻新

蘭桂坊協會總監張素媚表示，蘭桂坊作為香港重要的夜生活地標，同時位處香港中心的商業地帶，代表香港的旅遊形象，惟協會過去曾調查區內酒吧、餐廳及國際旅客的意見，部份人反映蘭桂坊的公共設施有需要翻新，因此協會早前曾向政府部門轉達相關意見。

蘭桂坊協會總監提供的建議設計圖。（協會提供圖片）

籲仿效澳門等地設計專屬地磚、路牌、欄杆及渠蓋等供打卡

張素媚衷心感謝政府採納意見，強調協會必定全力配合工程。她建議可仿效鄰近的澳門或外國旅遊地標，可結合蘭桂坊的歷史，設計專屬的地磚、路牌、欄杆及渠蓋，供旅客打卡留念，例如在地磚刻上「蘭桂坊」，地磚更可採用環保物料，以增強本港ESG的形象。

▼2023年12月31日除夕晚上 中環蘭桂坊倒數人群愈夜愈多人▼



+ 2

冀擴闊行人路進行綠化工程、增設WIFI網絡

張素媚並指，由於蘭桂坊的行人路狹窄，協會難以擺放聖誕樹等裝飾，建議政府可擴闊行人路，更可進行綠化工程，甚至可提供免費WIFI網絡，讓旅客坐在酒吧室外空間品嚐美酒佳餚時，可獲得更佳的體驗。

▼2024年1月1日元旦凌晨 蘭桂坊人群共興新一年來臨▼



蘭桂坊協會建議設計圖採用復古風格

蘭桂坊成為酒吧街前花店林立，根據建議設計圖顯示，協會建議當局可採用復古風格，馬路地磚拼成花朵的圖案，酒吧兩旁設有西式街燈，配合附近都爹利街逾百年歷史的煤氣燈，馬路兩旁並種植樹木及草叢，而轉角處的石牆則塗上鮮艷的色彩。