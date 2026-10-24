美食嘉年華｜攤檔推順德炸魚腐、泰式鮑魚仔　有市民數千元買零食

香港美食嘉年華今日（24日）起，一連9日在葵涌運動場舉行，共設有超過330檔攤位。有檔口推出椒鹽順德炸魚腐、泰式鮑魚仔等特色料理，有信心生意額按年翻倍。有市民提早3小時排隊，成功搶購1元臘腸；也有大埔居民專程到訪，花費數千元買零食給小朋友。



香港美食嘉年華今日（24日）起，一連9日在葵涌運動場舉行，共設有超過330檔攤位。（任葆穎攝）

有檔主今年增熟食檔 稱人流超預期

逾330檔攤位分布在七個主題區，其中「東南亞美食區」為今年新增，攤位「德德地」主打以順德菜為主的多國料理，包括30元5粒椒鹽順德炸魚腐、58元一份泰式鮑魚仔等。

該攤位負責人、業昌食品有限公司創辦人曾先生說，今年第二年參展，去年只設一檔售鯪魚產品的檔口，今年則增設熟食檔，期望吸引一家大細光顧。他稱，今早人流超乎預期，有信心生意額按年翻倍，預計明年會繼續參展，推出更加多優惠。

業昌食品有限公司創辦人曾先生（圖左）說，今年第二年參展，去年只設一檔售鯪魚產品的檔口，今年則增設熟食檔「德德地」。（任葆穎攝）

推優惠谷生意 兩袋鮑魚送一包洗衣珠

另一邊廂，有檔口則預期生意額稍跌。售賣海味的「德興隆」經理李小姐說，早上人流比預期少，加上經濟下行，市民購買力減弱，她預計生意會比去年跌兩成，但強調會「盡力而為」，推出更多優惠，包括100元8罐飽魚、買兩袋鮑魚送一包洗衣珠等。

她稱，該檔仍然堅持第10年參展，因公司有十多間店舖分布於各區街市，只能接觸當區居民，她期望今次參展可以令更多人認識該品牌，帶旺生意。

售賣海味的「德興隆」，經理李小姐預計，生意會比去年跌兩成，但強調會「盡力而為」，推出更多優惠，包括100元8罐飽魚等。（任葆穎攝）

售賣海味的「德興隆」經理李小姐預計，生意會比去年跌兩成，但強調會「盡力而為」，推出更多優惠，包括100元8罐飽魚等。（任葆穎攝）

各攤檔分別推出優惠，主打傳統臘腸的廣昌隆在開鑼首三日有優惠，市民以1元可購買該店100元現金券，每日限量10份。有不願具名的老婦稱，在嘉年華開幕前3小時、即早上8時已抵達場外排隊，成功搶購1元臘腸，另亦花費千元買到兩盒花膠。

黃先生專程從大埔來到葵芳，預計會在嘉年華花費數千元買零食給小朋友。（任葆穎攝）

大埔黃先生稱花費數千元掃貨 主打零食

黃先生亦專程從大埔來到葵芳，預計會在嘉年華花費數千元，主要買零食給小朋友。他說，已來過數年，認為今年規模與以往相若，又認同主辦方可加大規模，吸引更多人流。

居於青衣的82歲楊先生，花了三四百元購買肉糭、湯包等。（任葆穎攝）

居於青衣的82歲楊先生，花了三四百元購買肉糭、湯包等。他過往數年也有到訪，笑說「老人家退休，沒甚麼節目」，但預計未來數日未必會再訪。