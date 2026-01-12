漁農美食嘉年華｜多檔被圍封　漁護署：8檔涉違規售非自家農產品

【漁農美食嘉年華2026／有機蔬菜／旺角花墟】一連三日、以售賣本地漁農美食為主題的漁農美食嘉年華星期日（11日）結束，最後一天有市民發現有售賣「本地士多啤梨」的攤檔被圍封，大會更出動保安、職員「掃蕩」；有農業研究平台引述農友報料，稱今屆嘉年華懷疑「有人從果欄入貨賣」，違規售賣非本地或自家農場產品。



漁農自然護理署周一（12日)凌晨回覆《香港01》表示，巡查攤檔期間，發現有8個參展攤檔涉嫌出售非自家生產的農產品，包括士多啤梨及車厘茄等；署方亦接獲投訴相關攤檔的，隨即採取行動，即時終止相關攤檔的經營權，並會考慮禁止有關違規攤檔參與未來的嘉年華活動。



有售賣「本地士多啤梨」的參展攤檔被圍封。（（threads@hamlets.land）

有售賣「本地士多啤梨」的參展攤檔被圍封，大會更出動保安及員工監察。（threads@hamlets.land）

踏入20屆的本地漁農美食嘉年華以本地漁農美食為主題，合共近430個參展攤位，近半是本地漁農攤位，是目前香港最具規模的漁農產品展銷活動。不過，有市民發現其中一檔售賣「本地士多啤梨」的攤檔於最後一天被大會圍封，更有保安、大會員工包圍。

農業平台：漁護署首兩日已掃蕩 不少農場名字「非常生面口」

該市民在社交平台指，該攤位被指「非本地產士多啤梨當本地嘢賣被大會封舖」，但「已經賣咗3日」。另農業研究平台《阡陌之間》引述農友報料，稱今屆嘉年華「傳出醜聞，傳有人從果欄入貨賣」。

農業研究平台《阡陌之間》指出這些檔口主要集中在優質蔬菜攤位區，當中不少農場名字「非常生面口」、主要售賣薑、士多啤梨、車厘茄。並稱因做本地農場或出墟的農夫大多都會相識，「就算新農場都一定會知。」

平台又指已有本地農友由第一天已投訴，大會「已經掃了六檔」，但「投訴到嘉年華第三日，這些（部分）檔口仍在做生意」。其間更有人「疑似自己爆響口，聲稱場內經營超過十檔」，於是漁護署人員首兩日已經（圍封）掃了一批，部分檔口亦有圍膠帶，「但到第三日（最後一日），這些檔口仍在經營。」

記者晚上到已結束的嘉年華現場，各攤檔陸續收拾自家產品。早前圍封的攤檔亦不見圍封膠帶。

漁護署：即時終止相關攤檔經營權 考慮禁止未來再參與

漁護署表示，於上周六（10日）至昨日（11日）在嘉年華巡查攤檔期間，發現有8個參展攤檔涉嫌以非自家生產的農產品於現場出售，包括士多啤梨及車厘茄等；署方在同時接獲涉及相關攤檔的投訴並採取行動，即時終止相關攤檔的經營權，現正作進一步調查，如有需要，將採取進一步行動。

漁護署表示對任何違反嘉年華經營權合約條款的攤檔採取「零容忍」態度，並會考慮禁止有關違規攤檔參與未來的嘉年華活動。

籌委會參展規則：本地優質蔬果攤位只限售自家農場生產

根據本地漁農美食嘉年華籌委會網上的「各類攤位參展規則」，農產攤位分為兩大類型，分別為本地有機蔬果攤位及本地優質蔬果攤位：

本地有機蔬果攤位只限售賣自家農場生產的有機蔬果及其在農場及/或攤位內進行非工業式加工的產品。所有農產品必須已獲得大會或香港有機資源中心等認證的有機產品認證；

至於本地優質蔬果攤位，則只限售賣自家農場生產的信譽蔬菜或優質蔬果及在農場非工業式加工的產品。

規則亦定明，攤位展銷的產品項目、原產地等必須詳細填報於申請表及攤位擬售賣物品名單上，大會亦有權禁止各攤位售賣未有填報的產品。

而據市民社交平台相片，該被圍封的是名為「春芝園」、屬本地優質蔬果的攤位。即只能售賣自家農場生產的蔬果。記者在網上翻查「春芝園」，有同名的聲稱在新界粉嶺打鼓嶺坪洋村有自家農場，但其網站最新更新已經是在約2013年。搜尋Google地圖上亦沒有該地址，就連衛星地圖也不見其蹤影。

