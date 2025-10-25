美食嘉年華2025開鑼人流旺　$10芋圓西米露、$15鮑魚　市民讚抵食

【香港美食嘉年華2025】廠商會主辦的「香港美食嘉年華2025」今日（25日）開鑼，一連9日在葵涌運動場舉行。現場攤檔及人流眾多，展商紛紛出招，推出優惠吸客，包括只售10元一碗的芋圓西米露、15元一隻磯煮鮑魚、60元一大杯香港手工啤酒等，有不少入場市民都盛讚「好抵食」。相較同期於中環海濱舉辦、走高端路線的「香港美酒佳餚巡禮2025」，這場美食嘉年華可說是地道平民版「Wine & Dine」。



廠商會主辦的美食嘉年華今日（25日）開鑼，一連9日在葵涌運動場舉行。現場攤檔及人流眾多。（林子慰攝）

廠商會主辦的美食嘉年華今早11時舉行，周六至下周二（25日至11月2日）在葵涌運動場舉行。場內匯聚多款親民價美食，一大碗的芋圓西米露僅需10元、還有10元不同口味的千層蛋糕，包括榴槤千層蛋粒；還有只需15元的磯煮鮑魚、30元原條燒茄子、40元芝士焗蟹蓋、60元一杯的本地手工啤酒等。有購買10元西米露的食客表示，「十分便宜、十分抵食」。

場內匯聚多款平價美食，全部皆以親民價發售，一大碗的芋圓西米露僅需10元，碗內有不少芋圓。（林子慰攝）

雖然今日陽光猛烈，但無阻市民入場品嘗美食的心情，下午3時人流絡繹不絕，一度水泄不通，現場氣氛十分熱鬧。有一家四口特意跨區乘搭約一小時車程前來入場「搵食」，最終花費過千元購買零食及熟食。該家庭的爸爸表示，場內食物價錢與會展美食節差不多，不過入場費更相宜，而且攤檔更集中，是次體驗不錯，明年會繼續到訪。兒子則稱，因為吃到不少美味的食物，感到很開心。他認為場內最美味的食物是鮑魚，「很爽口」。

有一家4口特意跨區乘搭約一小時車程前來入場，花費過千元購買零食及熟食。（林子慰攝）

另有家長特意攜帶小朋友入場覓食。袁小朋友表示，補完習後特意入場，希望品嘗本港地道小食。她今日吃了魚蛋及薯塔等小食，共消費約200元，感到開心及滿足。她的婆婆表示，她們是美食節常客，「幾個孫都鍾意食嘢」，過往幾年常帶小朋友入場。她指出，現時市道很靜，不少店舖都結業，很難得再吃到地道小食，而美食節有很多攤檔，「即使價錢可能比出面貴啲，都想帶個孫女嚟體驗吓」。

袁小朋友表示，今日補完習後特意入場，吃了魚蛋及薯塔等小食，共消費約200元，感到開心及滿足。（林子慰攝）

此外，除了一眾可即買即食的熟食攤檔夠親民，今次嘉年華內亦有不少攤位特設「10蚊開心購」優惠，入場顧客可以10元購買白酒、保健品、零食及臘腸等產品，部分產品可見下表。