葵涌美食嘉年華首日丁財兩旺　有檔主料日賣300杯手工啤更勝去年

【香港美食嘉年華2025】廠商會主辦的美食嘉年華今日（25日）開鑼，一連9日在葵涌運動場舉行。雖然今日陽光普照，但無阻市民遊玩心情，現場人流絡繹不絕，氣氛十分熱鬧。現場有約320個攤檔，佔多數檔主都對首日人流感到滿意。



有售賣本地手工啤的檔主表示，因天氣回暖，估計今年人流及生意較去年好，冀藉擺檔宣傳自家品牌；另有賣保健品的檔主表示，近年美食嘉年華較商場展覽更能吸引人流，但參展主要在於宣傳品牌產品，故不會預期在僅9日的展期中「賺好多錢」。



廠商會主辦的美食嘉年華今日（25日）開鑼，一連9日在葵涌運動場舉行。現場攤檔及人流眾多。（林子慰攝）

廠商會主辦的美食嘉年華今早11時舉行，周六至下周二（25日至11月2日）在葵涌運動場舉行。今年雲集約320個攤位，分6個展區，包括休閑食品區、Chill飲Chill食區等，入場費僅需6元。約下午3時，陽光普照，但無阻市民遊玩心情，人流絡繹不絕，現場一度水泄不通。

專賣本地手工啤酒的「麥子」今次是第二年參加美食嘉年華，負責人麥波表示，「前兩日幾凍，本身都好擔心消費者唔飲酒或凍飲」，但今日天氣回暖，客人體溫比昨日高，不少人買啤酒來喝消暑。

「麥子」負責人麥波預料今年的生意會比去年好。（林子慰攝）

他亦指出，今年參與展銷的攤檔較去年多，但其攤檔位置較不便，但仍有一定人流量及生意額，預期今日可賣300至400杯啤酒。由於去年參展的成績不錯，「麥子」今年更特別推出罐裝的無酒精飲品，麥波預料今年的生意會較去年更好。

另一個售賣保健品的攤檔亦人山人海。「七寳健」創辦人曾先生表示，過往常在不同地方參與攤位展銷，不過今年首次在嘉年華用新品牌來參展。他稱，現時限定展覽人流及生意較商場的展銷多，「以前禮拜五六日商場很旺，但現在反過來，大家周末都北上消費，商場的租金又無減，我們會避免在周末擺檔」。

「七寳健」創辦人曾先生表示，過往常常在不同地方參展，現時限定展覽人流及生意較商場多。（林子慰攝）

有不過，曾亦表示，不會期望能在只有9日展覽期中賺大錢，「賺得幾多？一年得一次，租金及人工都好貴，一年望到頸都長埋」，只希望推廣品牌，讓更多人知道他們的產品。

「潤志」調味料的推銷員吳小姐亦認為，嘉年華首日開鑼的人流整體都不錯，不過部份時段較冷清。她表示，因攤檔有買一送一優惠，市民消費意欲都不錯，整體生意額應較去年高。