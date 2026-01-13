本地漁農美食嘉年華8檔涉違規賣非自家貨　漁護署交警方海關調查

本地漁農美食嘉年華上周在旺角舉行，《香港01》日前報道，有人涉嫌將非自家生產農產品，當作自家本地貨售賣。漁護署今日（13日）表示，上周六（10日)及本周日(11日)合共勒令8個涉違規攤檔即時停止營業，署方表示，已將個案資料交予警方及香港海關，將取消相關農場參加下屆嘉年華資格，並考慮永久禁止違規農戶參與未來由漁護署舉辦的所有推廣活動。為防止事件再發生，署方正考慮引入高額違約罰則及追討商譽損失的賠償機制。



1月11日，在本地漁農美食嘉年華上有售賣「本地士多啤梨」的參展攤檔被圍封。（threads@hamlets.land）

1月11日，在本地漁農美食嘉年華上有售賣「本地士多啤梨」的參展攤檔被圍封。（（threads@hamlets.land）

有商戶涉嫌於漁農美食嘉年售賣非自家製、非本地農產品，包括士多啤梨及車厘茄，漁護署發現後圍封攤檔。漁護署今日（13日）表示，絕不容忍任何欺詐消費者的行為，已將個案資料交予警方及香港海關，現正協助執法部門的調查工作。

+ 1

在是次事件中，漁護署人員於活動舉行的第二日（1月10日）已勒令7個懷疑違規攤位即時停止營業；於活動最後一日（1月11日）再對另一個涉嫌違規攤位採取行動。

漁護署亦表明會取消相關農場參加下屆嘉年華的資格，並正考慮永久禁止違規農戶參與未來由漁護署舉辦的所有推廣活動。為防止同類事件再次發生，署方正研究修訂活動的合約條款，包括引入高額的違約罰則及追討商譽損失的賠償機制，亦會要求本港農業組織和協會提醒其屬下會員必須合規銷售其產品。

1月11日，有售賣「本地士多啤梨」的參展攤檔被圍封，大會更出動保安及員工監察。（threads@hamlets.land）

+ 4

漁護署表示，重視嘉年華銷售本地漁農產品的質量及來源。所有參加嘉年華的漁農戶，事前均須通過資格審核，包括提交預計售賣漁農產品的詳細資料等。在嘉年華舉行前，漁護署人員會實地視察所有參展的本地漁農場，並詳細記錄漁農產品的種類和數量，確保在活動舉行期間售賣的產品均為自家漁農場生產。

署方重申，對任何違反嘉年華經營權合約條款的行為採取「零容忍」態度。嘉年華的宗旨是向大眾推廣優質本地漁農產品，並會竭力維護活動聲譽，保障守法本地漁農民和廣大市民的利益，確保本地漁農界的健康及可持續發展。