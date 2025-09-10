北都收地｜古洞北3戶被封屋兼清出家當　地政總署：逾遷出限期

政府致力發展北都都會區，分批收回古洞北/粉嶺北的私人土地，安置合資格村民。村民指地政總署人員周二（9日）早上聯同多名工人入村，將其中3戶住所封鎖，並將他們的家當全部清掃出屋外，大雨下不少家當被淋濕。



地政總署周三（10日）凌晨表示，是次行動涉及的範圍為北環線主線項目，有關範圍內的19戶住戶須於今年8月15日前遷出。其中9戶多次勸喻下仍未遷出，遂於周二展開行動。當中8戶（共10人）合資格獲得安置或特惠津貼，餘下1戶（共2人）因擁有香港住宅物業而不符合安置或補償資格。



9月9日地政署突然派員聯同工人入村，將3戶村民的住所封鎖，並將他們的家當全部清掃出屋外，市民指大雨下不少家當被淋濕。（村民提供影片截圖）

村民聯盟原打算到區議會遞交請願信

「古洞北受新發展影響村民聯盟」成員蘇凱琦表示，她在周二早上抵達古洞北村，原本與部份村民打算到區議會遞交請願信，發現有地政總署人員帶同不少工人入村，才知道當局突擊入村封屋。

有村民指昨日才收到政府信件，問是否可以在本月19日遷出，但署方今日竟突然來封屋，於是質問地政總署職員是誰下此決定。據指有地政產業測量師在場，但並沒有回應村民的疑問。

指地政總署人員拒絕村民自行收拾家當 禁其他村民暫時收留兩隻狗

最後地政總署人員堅持要封屋，村民稱提出自行收拾家當遭拒，連從旁協助或監察亦不容許，又引述政府人員表示如村民有任何財物損失，地政總署概不負責。村民聯盟表示，由於其中3戶受影響村民的住所都被十多名工人包圍，他們完全不知道屋內情況，僅不時聽到傳來清拆的聲音。

村民稱封屋期間正值下大雨，其中一戶受影響村民的兒子正在上學，他擔心留在家中的書本或被雨沾濕；另一名被封屋村民的兩隻狗則被漁護署人員以鐵籠載走，有其他村民提出暫時收留的請求，但漁護署職員並沒答允。

村民聯盟指相關部門從未答覆收回土地日期

據蘇凱琦引述古洞北村民表示，早前才獲告知在8月15日後，地政總署會隨時入村收回土地，但一直未有提供確實日期，「古洞北受新發展影響村民聯盟」表示一直有向相關部門查詢，但從未獲答覆。受影響的村民中，有一戶周一（8日）才收到房委會配樓書，豈料今日卻突然被封屋。

地政總署：範圍內19戶須於今年8月15日前遷出 已延期一年

地政總署表示，是次行動涉及的範圍屬北環線主線的項目團隊展開工程，有關範圍內的19戶住戶須於今年8月15日前遷出。署方指早於去年年中已通知這些住戶須於同年9月遷離。其後在不影響工程進度的前提下，署方把遷出期限延至2025年，以便住戶有更多時間準備。

發言人表示，在8月15日期限前，19戶當中已有4戶自行遷出，另有6戶提交承諾書，同意於9月19日之前自行遷出；餘下9戶住戶在多次勸喻下仍未遷出，地政總署遂於周二開行動，要求該9個住戶（共12人）及2個業務經營者遷出，以便將土地交予土木工程拓展署展開工程。

拒遷出8戶合資格獲得安置或特惠津貼 一戶擁住宅物業不符資格

發言人指該9戶住戶（共12人），當中8戶（共10人）合資格獲得安置或特惠津貼，餘下一戶（共2人）因擁有香港住宅物業而不符合安置或補償資格。合資格獲得安置或特惠津貼的8戶住戶之中，儘管部分住戶較遲提交申請及文件，7戶早前已獲編配安置單位或特惠津貼。

一戶未按時辦理申請過渡安置單位 再更改選項 至周一才獲編配

另外一戶因未按時提交文件及確認申請選擇，直至周一（8日）才獲編配過渡安置單位。署方指7月已將該住戶的安置申請轉交相關部門處理，但該住戶一直未能交齊文件，期間亦曾臨時提出其他要求，之後又於8月28日更改其安置申請選項。不過署方在接獲更改申請後，已迅速處理，安置申請所需的面試分別於9月4日和周一進行，該住戶亦於周一獲編配過渡安置單位。儘管該住戶的申請資料只能在近日才能交齊和確定，但署方和相關部門均盡量壓縮處理時間，盡一切努力讓住戶在周一獲配安置單位。