古洞波樓路居民搬遷在即 辦龍眼節街坊最後相聚與道別

古洞北新發展區工程展開，古洞波樓路一帶居民原定需於本月初陸續遷出，但與政府商討後，居民可於今日（31日）舉辦「古洞龍眼節」，搬遷期延至下月10日前要搬走。不少居民都表示感到非常不捨，今次是「第一次亦是最後一屆龍眼節」，故很珍惜，今年的龍眼收成亦特別甜，可惜這項傳統種植將隨清拆而消失。

有居民則因已有物業，不符合安置計劃條件，不獲安置「上樓」，只得每人九千多元的搬遷費賠償；亦有居民批評當局商討搬遷計劃時欠缺誠意。



政府提出讓居民以五千元一年的租金，租一塊十米乘十米的農地耕作，但與現時約四萬尺的農地相比，廖先生認為條件太苛刻。（黃寶瑩攝）

現年八十多歲的廖先生是龍眼園的負責人，於古洞居住了七十多年，雖然已搬到市區的居屋居住，但仍對古洞舊屋抱有感情，所以不時都會回到舊屋打理龍眼園。對於需在8月10日前搬出，他感到非常不捨，「個心唔捨得，好耐都唔捨得，無辦法啦，政府太過強硬」。不捨除了土地及鄰里外，亦不捨得所養的一貓一狗，他表示將舊屋交還到地政後，相熟清潔工人會幫忙飼養貓狗，希望不用變成流浪動物。

有物業居民僅獲九千元搬遷費感無奈

根據地政處的安置計劃，沒有物業的波樓路居民獲安排到寶石湖邨居住，至於有物業的居民，則只獲每人九千多元的搬遷費，他對賠償之少感到非常無奈，「億億聲咁賣，俾番果小小搬遷費都唔夠。」，他指，當局為迫居民搬走，不停有人來騷擾，「一個嚟嘈完又一個，廢事嘈，麻煩」。

廖先生因有物業，只獲每人九千多元的搬遷費。（黃寶瑩攝）

政府租耕地條件苛刻 不會考慮

廖先生又指，政府提出讓他們以一年五千元的租金，租一塊十米乘十米的農地耕作，與現時約四萬尺的農地相比，他認為條件太苛刻，不會考慮相關方案，「屋都冇得住，要我九龍搭車去耕種。」他稱政府安排的農地太細少，即使耕種亦難以回本。

膝痛居民因有舊樓物業不獲安置

波樓路居民林女士亦未獲安置到寶石湖邨居住。因她的丈夫繼承了一個舊樓單位，故在收地時因有物業不獲安置，她指，膝頭有舊患，醫生亦叫她儘量不要行樓梯，所以於舊樓單位居住會較不便，但政府無視她需要，未有與她商討其他方案，僅給予九千多元的搬遷費，便要她限期內搬走。

林女士的丈夫繼承了一個舊樓單位，結果在收地時因有物業所以不獲安置。（黃寶瑩攝）

搬遷一事對林女士精神便成極大困擾，她表示需要看精神科醫生以緩和緊張情緒，「講到間屋同屋企人就會喊，唔知可以點樣」，更會出現胃抽筋、失眠等問題。她說，只希望可獲配一個寶石湖邨一人單位，讓她可繼續與現有的鄰居一起居住，但想到搬遷期將至，她想將會「得翻自已一個」，感到「好驚、好無助、唔敢諗」。

辦龍眼節作最後道別

古洞波樓路居民原本需於本月初陸續搬走，幾經周旋後將限期延至下月10日。搬遷在即，居民舉辦首屆亦是最後一屆的「古洞龍眼節」，讓居民最後一次一起摘龍眼及浸龍眼酒，作最後相聚及道別。

搬遷在即，居民舉辦首屆亦是最後一屆的「古洞龍眼節」，作最後相聚及道別。（黃寶瑩攝）

種植傳統將消失感到可惜

農民趙先生亦是波樓路居民之一，他指政府態度一直都不太友善，「好抗拒我哋」，而對收地作開發用途，波樓路的種植傳統將消失感到可惜。